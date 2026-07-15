Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 15 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 12 minutos
¿Soñaste con un fajo de billetes? ¡Jugale a las 3 cifras y multiplicá tu plata!
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Si andás con un pálpito y querés darle un batacazo a la suerte, escuchá esto: acertar las 3 cifras a la cabeza te hace ganar 600 veces lo que apostaste. O sea, si le metés $100, te convertís en $60.000 al toque. ¡Un golazo para el bolsillo! Así que ya sabés, miércoles 15 de julio, cerra los ojos, pensá en tu número de la suerte y mandate. ¡Que la quiniela te sonría!
Hace 27 minutos
🎯 La Redoblona: dos números, dos chances y un premio que se multiplica. ¿Te animás a combinarlos?
🔄 La Redoblona
¿Andás buscando un pálpito que suba la emoción? Te contamos que existe la Redoblona, esa jugada con onda que combina dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen los dos, el premio se multiplica. Así que ya sabés: elegí una pareja de números, mandalos a dos lugares diferentes y quedate con los dedos cruzados. ¡Apostadores, acá la suerte se duplica!
Hace 1 hora
¡Salí primero! ¿Qué significa que un número salga “a la cabeza”?
¿Qué significa salir “A la cabeza”?
Mirá, en la Quiniela la pizarra tiene 20 lugares, pero el número 1 es el que manda: el que sale “a la cabeza” es el gran ganador del sorteo. Ese pálpito define los pagos más gordos, así que si lo tenés, ¡jugale con fe! Este miércoles 15 de julio, cruzá los dedos para que tu número encabece la lista y te lleves el premio mayor.