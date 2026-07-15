Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 15 de julio

💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?

Si andás con un pálpito y querés darle un batacazo a la suerte, escuchá esto: acertar las 3 cifras a la cabeza te hace ganar 600 veces lo que apostaste. O sea, si le metés $100, te convertís en $60.000 al toque. ¡Un golazo para el bolsillo! Así que ya sabés, miércoles 15 de julio, cerra los ojos, pensá en tu número de la suerte y mandate. ¡Que la quiniela te sonría!