La ANMAT prohibió un alimento de una reconocida marca de supermercado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó sobre el retiro voluntario de tres lotes de la sopa de arvejas deshidratada instantánea marca La Anónima. La medida se adoptó tras detectarse irregularidades en la declaración de alérgenos.

Según la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, la empresa Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia inició el retiro preventivo de los lotes afectados.

Los productos involucrados corresponden a la presentación de 57,5 gramos (5 sobres de 11,5 g), rotulados como libres de gluten. Los lotes retirados son: 6107 (vencimiento 17/4/27), 6113 (23/4/27) y 6114 (24/4/27). La elaboración estuvo a cargo de la firma Del Pack SRL, bajo el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) 02-033988.

El motivo del retiro fue un cambio en la carta de garantía de alérgenos de una materia prima, que pasó de “libre de soja” a “puede contener derivados de soja”. En consecuencia, la declaración de alérgenos del producto no reflejaba la presencia potencial de soja, incumpliendo el artículo 235, inciso 7°, del Código Alimentario Argentino.

Por qué Anmat prohibió el producto

La ANMAT subrayó que esta omisión representa un riesgo para la población alérgica a la soja, dado que la ingesta accidental puede provocar reacciones adversas graves. En palabras del organismo, “la medida busca proteger la salud de los consumidores y garantizar la transparencia en la información alimentaria”.

La ANMAT y la DIPA coordinan acciones con autoridades sanitarias de todo el país para asegurar el retiro efectivo de los lotes comprometidos. La recomendación oficial es clara: quienes sean alérgicos a la soja y tengan en su poder alguno de estos productos deben abstenerse de consumirlos.

Además, se solicita comunicarse con la empresa a través del correo [email protected] o del teléfono 0800-777-0222 para recibir orientación. A los comerciantes se les indicó retirar los lotes de la venta y contactar a sus proveedores para coordinar la devolución.

Este caso se suma a otras disposiciones recientes de la ANMAT, como el retiro de cosméticos ilegítimos de cuatro marcas, lo que refleja una política activa de control sanitario. Finalmente, el organismo recordó que la correcta declaración de alérgenos es un requisito indispensable para la seguridad alimentaria y exhortó a las empresas a reforzar sus controles internos.

Datos claves de la medida de Ammat