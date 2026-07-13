El político ruso pacifista Nadezhdin afirma que ha sido detenido

Partidarios del político opositor ruso Kruglov asisten a una audiencia judicial en Moscú.

Boris Nadezhdin, un político ruso contrario a la ‌guerra que ‌intentó presentarse como candidato contra el presidente Vladimir Putin en las elecciones presidenciales de 2024, afirmó el lunes que había sido detenido por la ​policía, pocos ⁠días después de que ‌las autoridades lo calificaran ⁠de "agente extranjero".

Nadezhdin, exdiputado ⁠liberal del Parlamento ruso entre 1999 y 2003, escribió en Telegram: "Ha ⁠venido la policía", y ​que se le estaba ‌llevando a la ‌comisaría de su ciudad natal, ⁠Dolgoprudny, al norte de Moscú.

Los medios de comunicación rusos citaron al abogado de ​Nadezhdin, ‌quien afirmó que el político había sido acusado de exhibir un símbolo extremista. No quedó claro a ⁠qué símbolo se referían los cargos.

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Nadezhdin, opositor a la guerra en Ucrania, intentó inscribirse como candidato en las elecciones presidenciales rusas de 2024, pero la comisión ‌electoral se lo impidió, alegando errores en las 105.000 firmas de votantes que había presentado.

El pasado viernes, el Ministerio de Justicia ‌ruso designó a Nadezhdin como "agente extranjero", una categoría jurídica que se ‌ha ⁠utilizado ampliamente contra los críticos del Kremlin.

Con información de Reuters