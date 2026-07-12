La increíble revelación del Flaco López sobre el gol de Julián Álvarez a Suiza: "Está escrito"

La revelación del Flaco López sobre el gol de Julián Álvarez en la agónica clasificación de la Selección Argentina: "Parece que está escrito".

José Manuel López ingresó en los últimos diez minutos del alargue contra Suiza por Leandro Paredes, un cambio obligado por el agotamiento del volante, y en la primera pelota que tocó asistió a Julián Álvarez para que convierta el 2 a 1 y encamine la clasificación de la Selección Argentina a semifinales del Mundial 2026. Tras el partido, el delantero del Palmeiras reveló que estuvo muy cerca de reemplazar a la 'Araña', pero a último minuto el cuerpo técnico cambió la decisión por la molestia del mediocampista.

"No recuerdo bien, no lo escuché, pero yo creo que sí, que era ese el cambio", contó López en una entrevista con ESPN sobre la modificación que tenía prevista Lionel Scaloni antes del inconveniente físico de Paredes. A los cinco minutos del segundo tiempo suplementario, con el encuentro igualado 1 a 1 y la Argentina volcada a buscar el triunfo, el atacante de 25 años se preparaba para ingresar por Julián pero el futbolista de Boca Juniors acusó un dolor y obligó a cambiar la variante prevista.

La decisión terminó siendo determinante: apenas dos minutos después de ingresar, López aguantó la pelota en el borde del área y asistió al delantero del Atlético de Madrid, que sacó un potente remate, la clavó en el ángulo y volvió a poner en ventaja a la Selección Argentina con su primer gol en la competición. "Parece que está escrito... A veces se dan las cosas... El destino, parece, te lo tiene preparado. Feliz por las casualidades y feliz porque hicimos también para merecer el resultado y eso es lo importante", concluyó López tras la clasificación de la a las semifinales del Mundial 2026.

No se vio en la TV: la reacción de Scaloni al golazo de Julián Álvarez en el Mundial 2026

Julián Álvarez marcó un verdadero golazo para la Selección Argentina en la agónica victoria por 3 a 1 ante Suiza en los cuartos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Lo que no se vio en la TV fue la reacción de Lionel Scaloni al tanto convertido por la "Araña" en el segundo tiempo del alargue para encaminarse a la clasificación a semifinales. La "Albiceleste" ahora jugará ante Inglaterra buscando un lugar en la final del campeonato del mundo.

Fiel a su estilo, el DT campeón de todo no salió a celebrarlo con sus compañeros sino que se quedó perplejo ante la definición del cordobés que sacó un remate espectacular con el que clavó la pelota en un ángulo. Por supuesto, el video en las redes sociales no tardó en hacerse viral, más aún sabiendo la manera que tiene el entrenador de vivir los partidos. De esta manera, Scaloni no exteriorizó esa felicidad, pero sí lo vivió como un argentino más.

Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo es, horario y rival en la semifinal

Así, el próximo partido que juegue Argentina será la semifinal del Mundial el próximo miércoles 15 de julio, a las 16 hs (horario argentino) en Atlanta. Como ocurre en todas las rondas de eliminación, el combinado nacional debería ganar en los primeros 90 minutos reglamentarios; en caso de mantenerse el empate, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos.