Venezuela reporta 4.333 muertos por terremotos, iniciará entrega de viviendas a damnificados

FOTO DE ARCHIVO: Equipos de rescate registran los escombros de un edificio derrumbado en el estado de La Guaira

El número de muertos por los dos terremotos ‌ocurridos en Venezuela ‌el pasado 24 de junio aumentó a 4.333, dijo el sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez en una declaración a periodistas.

El ​funcionario mencionó ⁠que 315 de los fallecidos ‌no han sido identificados.

Además, ⁠el político anunció ⁠que la próxima semana la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará las ⁠primeras 200 viviendas a los ​damnificados, sin ofrecer ‌más detalles al respecto.

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Los ‌cálculos iniciales del Gobierno arrojan ⁠que se necesitan 25.000 viviendas, mientras que ya se ubicaron unos 40 terrenos, equivalentes ​a unos ‌584.000 metros cuadrados para nuevas viviendas en Osma y Chuspa, ubicados en el estado La Guaira.

En tanto, ⁠856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 se desplomaron por completo o han colapsado.

En el conteo oficial se mantuvo la cantidad de heridos en 16.740, mientras ‌que se han rescatado 6.462 personas y alrededor de 17.000 sin vivienda.

Rodríguez dijo que se mantienen las labores de búsqueda. "Mientras haya ‌vida hay esperanza, todavía tenemos uno o dos sitios que están dudosos, ‌sitios ⁠activos de búsqueda de vida".

El político descartó que ​cerca de 1,2 de toneladas de escombros vayan a ser arrojados al mar.

Con información de Reuters