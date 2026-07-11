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Venezuela reporta 4.333 muertos por terremotos, iniciará entrega de viviendas a damnificados

11 de julio, 2026 | 15.13

El número de muertos por los dos terremotos ‌ocurridos en Venezuela ‌el pasado 24 de junio aumentó a 4.333, dijo el sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez en una declaración a periodistas.

El ​funcionario mencionó ⁠que 315 de los fallecidos ‌no han sido identificados.

Además, ⁠el político anunció ⁠que la próxima semana la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará las ⁠primeras 200 viviendas a los ​damnificados, sin ofrecer ‌más detalles al respecto.

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Los ‌cálculos iniciales del Gobierno arrojan ⁠que se necesitan 25.000 viviendas, mientras que ya se ubicaron unos 40 terrenos, equivalentes ​a unos ‌584.000 metros cuadrados para nuevas viviendas en Osma y Chuspa, ubicados en el estado La Guaira.

En tanto, ⁠856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 se desplomaron por completo o han colapsado.

En el conteo oficial se mantuvo la cantidad de heridos en 16.740, mientras ‌que se han rescatado 6.462 personas y alrededor de 17.000 sin vivienda.

Rodríguez dijo que se mantienen las labores de búsqueda. "Mientras haya ‌vida hay esperanza, todavía tenemos uno o dos sitios que están dudosos, ‌sitios ⁠activos de búsqueda de vida".

El político descartó que ​cerca de 1,2 de toneladas de escombros vayan a ser arrojados al mar.

Con información de Reuters

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