La Selección Argentina recibió una noticia clave para el Mundial 2026, ya que el entrenador de Suiza confirmó la baja de una figura para cuartos de final.

La Selección Argentina recibió una noticia que puede modificar el panorama de los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador de Suiza, Murat Yakin, confirmó que Johan Manzambi, una de las grandes revelaciones del torneo, no logró recuperarse de su lesión y quedó descartado para el duelo ante la "Albiceleste", que se disputará el sábado en Kansas City por un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El entrenador explicó que el cuerpo médico trabajó hasta último momento para intentar recuperar al futbolista del Friburgo, aunque los tiempos finalmente no alcanzaron. "Lamentablemente, Johan todavía no puede jugar. Intentamos acelerar su recuperación, pero todavía es demasiado pronto. Ahora tendremos que buscar otra solución para el partido de mañana", afirmó el DT suizo.

La baja representa un problema importante para el conjunto europeo, ya que Manzambi se convirtió en una de las grandes figuras de la Copa del Mundo gracias a sus tres goles y dos asistencias, números que lo posicionaron entre los futbolistas más determinantes del torneo.

El seleccionador no ocultó su preocupación por perder al máximo goleador del equipo justo antes del partido más importante del campeonato. "La ausencia de Manzambi es un golpe muy duro. Venía con mucha confianza y atravesaba un momento extraordinario. Tendremos que suplir esa baja entre todos porque seguimos muy ilusionados", sostuvo el entrenador.

Las palabras reflejan el peso específico que había adquirido el joven atacante dentro del plantel. Suiza llegó hasta los cuartos de final apoyándose en un funcionamiento colectivo muy sólido, pero también en la capacidad individual de Manzambi para resolver partidos complicados.

Ahora, Yakin deberá modificar su estructura ofensiva para intentar sorprender a la Selección Argentina, que buscará meterse nuevamente entre los cuatro mejores del mundo.

El DT de Suiza también habló del arbitraje antes del cruce

Durante la conferencia también hubo espacio para referirse a la polémica arbitral que rodeó el triunfo argentino frente a Egipto en los octavos de final, que despertó denuncias desde el seleccionado africano tras la eliminación.

Lejos de alimentar cualquier sospecha, Yakin respaldó el trabajo de los árbitros y descartó que exista preocupación dentro del plantel suizo. "Creo que los partidos son justos. Hoy existe el VAR para corregir cualquier error importante. Sabemos que Argentina juega con mucha intensidad y pasión. Nosotros simplemente debemos estar a la altura", expresó.

El técnico agregó además que no considera útil cuestionar las decisiones arbitrales una vez finalizados los encuentros. "No tiene sentido discutir con los árbitros después del partido. Eso no cambia nada. Nuestro foco está únicamente en hacer un gran encuentro", concluyó.

La formación de la Selección Argentina vs. Suiza toma color y se perfila para ser la misma

Si bien todavía es prematuro asegurar cuál será el once, la sensación es que el DT no modificará demasiado con relación a la infartante clasificación ante Egipto en los octavos. Por el momento, solamente aparecen dos dudas: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho y Julián Álvarez o Lautaro Martínez para acompañar al capitán Lionel Messi en la ofensiva.

De esta manera, la alineación elegida por Scaloni podría ser en el esquema de 4-4-2 habitual con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Cómo ver Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el sábado 11 de julio desde las 22 de Argentina en Kansas, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow.