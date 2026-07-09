Quién es Yassine Bounou, el arquero de Marruecos que es fanático de Ariel Ortega

Yassine Bounou, conocido mundialmente como Bono, nació el 5 de abril de 1991 en Montreal, Canadá, aunque a los tres años regresó con su familia a Casablanca, Marruecos, país al que representa internacionalmente. Inició su camino en las inferiores del Wydad Casablanca antes de dar el salto a España, donde pasó por el Atlético de Madrid (filial), Real Zaragoza y Girona, logrando su plenitud y máxima vidriera en el Sevilla, club con el que se consagró dos veces campeón de la UEFA Europa League. En agosto de 2023, fue transferido al Al-Hilal de Arabia Saudita, donde milita actualmente.

A nivel Selección, debutó con Marruecos en 2013 y se convirtió en leyenda africana durante el Mundial de Qatar 2022, siendo la gran figura en la histórica campaña que alcanzó las semifinales, recordado especialmente por atajar dos penales en la eliminación a España en octavos de final. Su seguridad bajo los tres palos, su notable capacidad para resolver situaciones límite y su liderazgo silencioso lo posicionaron durante este ciclo como uno de los arqueros más respetados del planeta, guiando a una generación marroquí que rompió moldes en el fútbol internacional. Incluso perdió en la cancha la final de la Copa de Africa ante Senegal, pero luego le dieron el título en el escritorio.

Su consolidación en la elite europea no alteró sus costumbres ni sus pasiones. Tras dejar España como uno de los porteros más fiables de LaLiga, su llegada al fútbol saudí con contrato hasta 2028 lo mantuvo en el centro de los flashes de la Saudi Pro League, donde comparte plantel con figuras internacionales. Pese a la distancia geográfica y el cambio de competitividad, su regularidad técnica y su experiencia acumulada en escenarios de máxima presión lo sostienen como el dueño indiscutido del arco de su seleccionado de cara a los nuevos desafíos internacionales.

Un rasgo distintivo de su personalidad es su fanatismo por River Plate, un lazo que nació desde chico tras recibir una camiseta argentina y adoptar a Ariel "el Burrito" Ortega como su gran referente futbolístico (incluso nombró a su perro "Ariel" en su honor). Su pasión por el club de Núñez lo llevó a estar presente en la tribuna del Santiago Bernabéu para la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca, "lesionándose" días antes en su club de ese entonces (Girona) para no perderse el partido.

Este fuerte arraigo con la cultura futbolera argentina se refleja también en sus espejos bajo los tres palos, donde destaca a figuras como Amadeo Carrizo, Ubaldo Fillol, Germán "Mono" Burgos —con quien mantiene una amistad— y Franco Armani. Bono sigue de cerca la actualidad de la Banda a la distancia, analizando con naturalidad los procesos tácticos del equipo, y mantiene firme la ilusión de calzarse el buzo millonario en el Monumental antes del cierre de su carrera.