El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó el programa financiero que presentó el Gobierno este lunes y apoyó la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsada por el Ejecutivo.

El organismo multilateral se mostró satisfecho con el programa 2026-2027, en el que Luis Caputo mostró cuáles serán los mecanismos que utilizarán para afrontar las obligaciones financieras totales. "Celebramos su publicación. Una mayor transparencia y previsibilidad, en torno a la financiación del sector público y la acumulación de reservas, apoyará la confianza del mercado", dijo la vocera del FMI, Julie Kozack.

Durante su discurso, Kozack señaló que el plan para pagar la deuda funciona como “un apoyo” a los esfuerzos de Argentina “para recuperar de forma duradera el acceso al mercado”. Durante la presentación, Caputo indicó que la vuelta del país a los mercados "es una opción más, no un objetivo", y deslizó la posibilidad de salir "este año y el año que viene". "Mantener la flexibilidad en el momento y las modalidades de reentrada en el mercado fortalecerá aún más la credibilidad en Argentina", precisó la vocera del FMI.

La reforma de la Carta Orgánica

Ante la consulta sobre el proyecto de reformar la Carta Orgánica del BCRA, la cual presentó el presidente Javier Milei en una reunión con legisladores libertarios, el FMI apoyó la intención del Gobierno y explicó las razones por las que la consideran necesaria.

"Una reforma fortalecería las salvaguardas institucionales del Banco Central que protegen su independencia política y aclararía el mandato del BCRA. Esto mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades de lo que llamamos ‘dominio fiscal’, que es esencialmente una situación en la que el Banco Central financia al Gobierno. Por eso, es importante reducir esas vulnerabilidades en Argentina", señaló Kozack. "Todos estos esfuerzos, incluida una reforma de la carta del Banco Central, tienen como objetivo apoyar la duradera caída de la inflación, que es, por supuesto, una prioridad clave", agregó.

El propio Milei informó que uno de los pilares centrales en el proyecto de modificación recae sobre el artículo 20, el cual permite financiar al Estado a través de distintos mecanismos. "Vamos a terminar con ese insulto al intelecto, que es haberle puesto un instrumento de política económica a cinco objetivos. Se va a prohibir explícitamente -y con sanciones penales- violentar la independencia del Banco Central, en términos de que se financie al fisco", había adelantado en una entrevista.

La visita de Georgieva al país

Por último, Kozack confirmó que la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fines de julio y se reunirá con el mandatario nacional. La noticia había sido anticipada por el ministro de Economía y se da en una gira que tenía prevista y que también incluye escala en Uruguay, el 30 de julio.

"La visita refleja nuestro compromiso cercano y constructivo con Argentina. Y ofrecerá una oportunidad para intercambiar opiniones sobre el progreso, los desafíos y las oportunidades del país", dijo y sumó que será "una oportunidad maravillosa" para que Georgieva "escuche realmente las opiniones del pueblo argentino y sus diferentes intereses".