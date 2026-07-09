Kely Nascimento-DeLuca, documentalista e hija mayor de Pelé, en Toronto

El sistema futbolístico brasileño está en crisis y la falta de transparencia y ‌rendición de cuentas ‌en su gestión se refleja en los resultados de la selección, dijo a Reuters en una entrevista Kely Nascimento, cineasta activista e hija mayor de Pelé.

"El fútbol brasileño está en crisis. Ya sea por la corrupción (...) es como un ​ecosistema cerrado y ⁠muy endogámico en el que nadie puede ver ‌lo que ocurre en su interior ⁠y todo el mundo sabe ⁠por qué no funciona, pero nadie puede arreglarlo", dijo Nascimento.

Agregó que la gran cantera de talento del ⁠país seguía produciendo jugadores de primer nivel, ​pero que sus dificultades en ‌la escena internacional eran sintomáticas ‌de problemas estructurales más profundos.

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Brasil quedó eliminado del ⁠Mundial al caer 2-1 ante Noruega el domingo, la primera vez que no logra alcanzar los cuartos de final desde 1990. El pentacampeón ​mundial ‌ganó la última de sus cinco copas en 2002.

Nascimento señaló que su difunto padre llevaba mucho tiempo expresando su preocupación por la situación del fútbol brasileño y comparó ⁠el declive del país con el contexto de países como Francia, que a su criterio ha creado un sistema más eficaz.

Un avance alentador, señaló, fue el resurgimiento de los clubes tradicionales gracias a la inversión extranjera, y citó el renacimiento del Botafogo bajo la ‌dirección del empresario estadounidense John Textor.

Desde que adquirió una participación mayoritaria en el club de Río de Janeiro en 2022, Textor ha supervisado un cambio de rumbo constante en la suerte del club.

"Hay ‌muchas críticas sobre cómo lo está gestionando, pero, de nuevo, todo tiene su lado bueno y su lado ‌malo", dijo ⁠Nascimento. "Lo que también está aportando es transparencia (...) rinde cuentas ante un organismo extranjero. ​Para mí, eso es positivo, independientemente de todo aquello por lo que se le está culpando".

(Divya Rajagopal, desde Toronto; editado en español por Daniela Desantis)