El insólito regalo de Erdogan a los líderes de la OTAN: un revólver con munición

La última cumbre de la OTAN dejó una imagen inesperada más allá de los debates sobre la guerra en Ucrania, Irán y la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, sorprendió a los líderes invitados al entregarles como obsequio un revólver personalizado con sus nombres, acompañado por seis balas y una nota que eximía al arma de ciertos controles de exportación.

El peculiar regalo provocó desconcierto entre las delegaciones y obligó a los equipos de seguridad y protocolo a resolver cómo trasladar armas de fuego plenamente funcionales a sus respectivos países. El primero en revelar públicamente el regalo fue el primer ministro británico, Keir Starmer, quien comentó durante el vuelo de regreso desde Ankara que él y otros mandatarios habían recibido un revólver con su nombre grabado.

Cada arma fue presentada en una caja roja con interior negro, junto con seis cartuchos y la documentación correspondiente. La situación derivó en escenas poco habituales entre los responsables de seguridad de los distintos países, que debieron coordinar el transporte de las armas respetando las normativas vigentes.

Uno de los casos más llamativos fue el del primer ministro belga, Bart De Wever. Según informó un funcionario de su gobierno, el dirigente "se sorprendió" al conocer la naturaleza exacta del obsequio una vez que aterrizó en Bélgica y "lo entregó inmediatamente a la policía del aeropuerto para que fuera guardado en una caja fuerte y el asunto se manejara conforme a los procedimientos correspondientes".

El equipo de seguridad de De Wever también se hizo cargo de los revólveres destinados a las máximas autoridades de la Unión Europea, Ursula von der Leyen y António Costa, ambos con sede en Bruselas. Desde la Comisión Europea señalaron que Von der Leyen "agradeció" el gesto de Erdogan y adelantaron que el arma será inutilizada antes de ser donada a un museo militar.

En el caso del primer ministro canadiense, Mark Carney, las autoridades informaron que decidió llevarse el revólver, aunque dejó la munición en Turquía. No se explicaron los motivos de esa decisión. Por su parte, el gobierno sueco indicó que el arma entregada al primer ministro Ulf Kristersson deberá ser trasladada a Suecia "de acuerdo con todos los procedimientos aplicables".

Algunos líderes prefirieron no retirar el regalo

El transporte internacional de armas de fuego resultó un desafío para varias delegaciones. De hecho, según informó The Guardian, los revólveres destinados a Starmer, al canciller alemán Friedrich Merz y al primer ministro neerlandés Rob Jetten permanecían todavía en Ankara debido a las dificultades logísticas y legales para trasladarlos.

En Hungría, el primer ministro Péter Magyar compartió una fotografía del obsequio en la red social X y escribió: "Un regalo inusual del presidente Erdogan en la cumbre de la OTAN: un revólver Magnum con munición, grabado con mi nombre".