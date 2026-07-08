La FMF confirma a Rafael Márquez como nuevo técnico de la selección mexicana

Rafa Márquez y el seleccionador de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, asisten a una ceremonia organizada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, antes del Mundial

La ​Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó el miércoles a Rafael Márquez como nuevo director técnico de ‌la selección nacional, ‌oficializando el relevo previsto desde 2024 tras la salida de Javier Aguirre al término de la Copa del Mundo.

Márquez, de 47 años, se desempeñó como auxiliar de Aguirre durante todo el proceso mundialista y asume el cargo después de que México ​alcanzara los octavos ⁠de final del torneo como coanfitrión, donde ‌cayó 3-2 ante Inglaterra tras conseguir su ⁠primera victoria en una ⁠fase de eliminación directa en 40 años.

La FMF señaló en un comunicado que el nombramiento da continuidad al ⁠Proyecto Deportivo 2030, presentado en agosto de ​2024 cuando Márquez fue incorporado al ‌cuerpo técnico de Aguirre ‌como parte de un plan de sucesión.

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"La designación ⁠de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo ​realizado durante ‌el último ciclo mundialista", indicó el organismo.

"Márquez asume la dirección técnica de la Selección Nacional después de haber formado parte del cuerpo técnico de Aguirre, participando de manera ⁠directa en la preparación, competencia y desarrollo del equipo que compitió en este mundial".

El tercer ciclo de Aguirre al frente de la selección terminó con un balance de 22 victorias, nueve empates y seis derrotas en 37 partidos.

Bajo su dirección, México completó una fase ‌de grupos perfecta en la Copa del Mundo con tres triunfos en tres encuentros, conquistó la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-2025 y la Copa Oro de 2025.

Como futbolista, Márquez disputó cinco Copas ‌del Mundo y fue capitán de la selección mexicana, con la que acumuló 148 partidos internacionales y conquistó ‌la Copa Confederaciones ⁠de 1999.

Tras retirarse, inició su carrera como entrenador en las categorías formativas del ​RSD Alcalá de España y posteriormente dirigió al Barcelona Atlètic antes de integrarse al cuerpo técnico de Aguirre.

Con información de Reuters