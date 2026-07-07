Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la primera semana de julio 2026

Plazo fijo: cuál es el que mejor paga en julio

Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a quedar bajo la lupa de los ahorristas durante la primera semana de julio. Desde que el Banco Central (BCRA) eliminó la tasa mínima obligatoria para estos depósitos, cada entidad financiera define libremente el rendimiento que ofrece, lo que generó una marcada diferencia entre bancos tradicionales, regionales y digitales.

Según el último relevamiento difundido por la autoridad monetaria, las mejores tasas para un plazo fijo en pesos a 30 días alcanzan el 23% nominal anual (TNA).

Cuál es el banco que ofrece mejores tasas

¿Qué banco paga más por un plazo fijo?

En la primera semana de julio, las entidades que lideran el ranking son:

Banco del Sol: 23%.

23%. Reba: 23%.

23%. Crédito Regional Compañía Financiera: 23%.

Detrás aparecen:

Banco Meridian: 22,5%.

Banco BICA: 22%.

Banco CMF: 22%.

Banco Columbia: 22%.

Estas entidades ofrecen los rendimientos más altos para depósitos a 30 días, principalmente a través de canales digitales.

Cuál es el plazo fijo que me conviene

Cómo quedaron las tasas en los principales bancos

Entre las entidades con mayor cantidad de clientes, el ranking es el siguiente:

Banco Provincia: 19,5% .

. Banco Macro: 19,5% .

. Banco Nación: 19% .

. BBVA: 18,75% .

. Banco Galicia: 17,5% .

. Banco Credicoop: 17,5% .

. ICBC: 17,2% .

. Banco Ciudad: 17% .

. Banco Patagonia: 16% .

. Banco Santander: 16%.

La diferencia entre las tasas más altas y las más bajas tiene un impacto directo sobre el rendimiento final de la inversión. Según el relevamiento, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días genera una rentabilidad superior en las entidades que pagan 23% respecto de aquellas que ofrecen 16%, ampliando la brecha entre los bancos tradicionales y las plataformas digitales.

Por qué existen tantas diferencias

Desde la desregulación del mercado de plazos fijos, el Banco Central dejó de fijar una tasa mínima obligatoria para los depósitos en pesos. Como consecuencia, cada entidad diseña su propia estrategia para captar depósitos.

Mientras los bancos tradicionales redujeron los rendimientos durante los últimos meses, varias entidades digitales y financieras mantienen tasas superiores para atraer nuevos clientes, lo que amplió la diferencia dentro del sistema.

Por ese motivo, comparar las tasas antes de constituir un plazo fijo puede marcar una diferencia significativa en la rentabilidad obtenida al finalizar los 30 días.