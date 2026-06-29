Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en los últimos días de junio 2026

¿Conviene suscribir un plazo fijo con la suba del dolar?

Las tasas de interés que pagan los plazos fijos volvieron a ubicarse entre las principales variables que siguen los ahorristas. Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para estos depósitos, cada entidad financiera define libremente el rendimiento que ofrece, lo que generó importantes diferencias entre bancos.

En los últimos días de junio de 2026, algunas entidades llegan a pagar hasta un 23% de Tasa Nominal Anual (TNA), mientras que otras ofrecen rendimientos inferiores al 15%. Por eso, comparar las opciones antes de invertir puede representar una diferencia significativa en la ganancia final.

Qué banco paga más por un plazo fijo

Según el último relevamiento difundido por el Banco Central, el mayor rendimiento para un plazo fijo a 30 días corresponde a tres entidades:

Banco Voii: 23% TNA

Crédito Regional Compañía Financiera: 23% TNA

Reba: 23% TNA

Banco Meridian: 22,75%

Banco BICA: 22%

Banco CMF: 22%

Banco Columbia: 22%

Banco del Sol: 21%

Banco Mariva: 21%

Bibank: 21%

Cuál es el plazo fijo que más conviene

Cómo quedó el ranking de los principales bancos

Entre las entidades con mayor cantidad de clientes, el ranking quedó de la siguiente manera:

Banco Provincia: 19,5%

Banco Nación: 19%

BBVA: 18,75%

Banco Macro: 18,5%

Banco Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Comafi: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Galicia: 15%

Banco Santander: 14,5%

Qué cambió tras la desregulación de tasas

Desde 2024, el Banco Central dejó de establecer una tasa mínima para los depósitos a plazo fijo, por lo que cada banco fija libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes. Como consecuencia, la diferencia entre la entidad que más paga y la que menos ofrece ya alcanza los 8,5 puntos porcentuales, lo que llevó a muchos ahorristas a comparar alternativas antes de inmovilizar su dinero durante 30 días.

Cuál es el plazo fijo que mejor paga hoy

Cómo constituir un plazo fijo

El Banco Central recordó que los plazos fijos pueden constituirse de manera totalmente online y sin costos adicionales. Los clientes pueden realizar la operación desde el home banking de su banco, mientras que varias entidades también permiten abrir plazos fijos digitales para personas que no son clientes, ampliando las posibilidades de acceder a mejores tasas sin necesidad de cambiar de banco.

Con un escenario de rendimientos muy dispares, elegir la entidad adecuada se convirtió en un factor clave para maximizar la rentabilidad de los ahorros en pesos.

¿Conviene un plazo fijo o una billetera virtual?

La respuesta depende del perfil de cada ahorrista. El plazo fijo ofrece previsibilidad total, ya que permite conocer desde el primer día cuánto dinero se cobrará al vencimiento. A cambio, exige inmovilizar los fondos durante el plazo acordado.

Las billeteras virtuales, en cambio, brindan liquidez inmediata y en algunos casos pagan tasas superiores. Sin embargo, los rendimientos pueden modificarse diariamente y dependen del comportamiento de los fondos comunes de inversión donde se colocan los recursos.

Por eso, mientras algunos inversores siguen priorizando la seguridad y simplicidad del plazo fijo, otros optan por las cuentas remuneradas para combinar rendimiento y disponibilidad de fondos.