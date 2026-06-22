Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la cuarta semana de junio 2026

Plazo fijo: cuál es el que conviene esta semana

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos que buscan obtener una rentabilidad conocida desde el inicio de la inversión. Sin embargo, las diferencias de tasas entre los bancos pueden generar resultados muy distintos sobre un mismo capital.

En la cuarta semana de junio, el Banco de la Provincia de Buenos Aires encabeza el ranking entre las principales entidades financieras del país al ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) de 19,5% para sus clientes. Lo sigue de cerca el Banco Nación, con una TNA de 19%.

La diferencia puede parecer pequeña, pero impacta directamente sobre la ganancia final obtenida al vencimiento del depósito.

Cuál es el banco que más paga por un plazo fijo

Entre las principales entidades financieras, las tasas vigentes son las siguientes:

Banco Provincia: 19,5%

19,5% Banco Nación: 19%

19% BBVA: 18,75%

18,75% Banco Macro: 18,5%

18,5% Banco Credicoop: 17,5%

17,5% ICBC: 17,2%

17,2% Banco Ciudad: 17%

17% Banco Patagonia: 16%

16% Banco Galicia: 15%

15% Banco Santander: 14,5%

Tomando como ejemplo una inversión de $3.000.000 a 30 días, el Banco Provincia permite obtener una ganancia cercana a los $48.082, mientras que en Banco Nación el rendimiento ronda los $46.849.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Cuánto se gana con un plazo fijo de $3 millones

Si un ahorrista constituye un plazo fijo de $3.000.000 durante 30 días en Banco Nación, con una TNA de 19%, recibirá aproximadamente:

Capital invertido: $3.000.000

Interés generado: $46.849

Monto final: $3.046.849

En el caso del Banco Provincia, con una TNA de 19,5%, el resultado asciende a:

Capital invertido: $3.000.000

Interés generado: $48.082

Monto final: $3.048.082

Por eso, comparar las tasas antes de invertir sigue siendo una de las principales recomendaciones para maximizar el rendimiento.

Cuál es el plazo fijo más conveniente esta semana

Las billeteras virtuales ya pagan más que varios plazos fijos

Mientras los bancos mantienen tasas por debajo del 20%, algunas billeteras virtuales y cuentas remuneradas ofrecen rendimientos superiores, con la ventaja adicional de permitir disponer del dinero en cualquier momento.

Actualmente, el ranking de rendimientos está encabezado por:

Ualá (Cuenta Remunerada): 25%

Cocos (FCI Renta Mixta): 20,30%

Naranja X (Cuenta Remunerada): 18%

Personal Pay (FCI Money Market): 17,73%

Mercado Pago (FCI Money Market): 17,32%

Prex Argentina (FCI Money Market): 17,27%

IEB+: 16,96%

Claro Pay: 16,95%

Astropay: 16,72%

LB Finanzas: 16,09%

Lemon Cash: 15,77%

N1U: 15,69%

La principal diferencia respecto del plazo fijo tradicional es que el dinero permanece disponible para transferencias, pagos o compras, mientras continúa generando intereses diarios.

¿Conviene un plazo fijo o una billetera virtual?

La respuesta depende del perfil de cada ahorrista. El plazo fijo ofrece previsibilidad total, ya que permite conocer desde el primer día cuánto dinero se cobrará al vencimiento. A cambio, exige inmovilizar los fondos durante el plazo acordado.

Las billeteras virtuales, en cambio, brindan liquidez inmediata y en algunos casos pagan tasas superiores. Sin embargo, los rendimientos pueden modificarse diariamente y dependen del comportamiento de los fondos comunes de inversión donde se colocan los recursos.

Por eso, mientras algunos inversores siguen priorizando la seguridad y simplicidad del plazo fijo, otros optan por las cuentas remuneradas para combinar rendimiento y disponibilidad de fondos.