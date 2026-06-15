Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la tercera semana de junio 2026

Que banco paga mejor tasa hoy

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de ahorro más elegidas por los argentinos por su simplicidad, previsibilidad y bajo riesgo. Sin embargo, en un contexto de tasas más bajas y con la inflación todavía presente, cada punto porcentual de rendimiento puede marcar una diferencia importante en la ganancia final.

Durante la tercera semana de junio de 2026, los principales bancos del país mantienen rendimientos dispares para los depósitos a plazo fijo, por lo que comparar las tasas antes de invertir se volvió una tarea clave para los ahorristas.

En este escenario, el Banco de la Provincia de Buenos Aires lidera el ranking entre las entidades con mayor volumen de depósitos al ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) de hasta 21% para determinados clientes, mientras que para el público general paga 19,5%.

Cuál es el banco que más interés paga por un plazo fijo

Según las tasas informadas por las entidades financieras, este es el ranking de los principales bancos del sistema:

Banco TNA Banco Provincia 19,5% (hasta 21%) Banco Nación 19% BBVA 18,75% Banco Macro 18,5% ICBC 17,5% Banco Credicoop 17,5% Banco Ciudad 17% Banco Patagonia 16% Galicia 15% Santander 14,5%

De esta manera, Banco Provincia encabeza actualmente la lista de rendimientos entre las principales entidades financieras del país.

¿El plazo fijo conviene?

¿Conviene hacer un plazo fijo en junio de 2026?

La respuesta depende del perfil de cada ahorrista y de sus expectativas sobre inflación, dólar y tasas de interés. El principal atractivo del plazo fijo sigue siendo la previsibilidad. Desde el momento en que se constituye la inversión, el ahorrista conoce exactamente cuánto dinero recibirá al vencimiento y no queda expuesto a fluctuaciones de mercado. Además, se trata de una herramienta sencilla, accesible y disponible para cualquier persona que tenga una cuenta bancaria.

Sin embargo, las tasas actuales todavía se ubican por debajo de las expectativas de inflación para los próximos meses, por lo que el rendimiento obtenido podría no alcanzar para mejorar el poder adquisitivo del capital invertido.

Otro aspecto importante es que el dinero queda inmovilizado durante todo el plazo pactado. Por esa razón, suele ser una alternativa recomendada para fondos que no serán utilizados en el corto plazo.

Cuál plazo fijo conviene hoy

La diferencia entre operar online y hacerlo en sucursal

Uno de los puntos más relevantes actualmente es la brecha entre las tasas ofrecidas por canales digitales y las disponibles en sucursales físicas. Por ejemplo, Banco Nación remunera con una TNA de 19% a quienes constituyen el plazo fijo mediante home banking o la aplicación móvil, mientras que las operaciones realizadas por ventanilla reciben una tasa de apenas 15,50%. Esta diferencia impacta directamente sobre la ganancia final y explica por qué cada vez más ahorristas optan por operar de manera digital.

Qué alternativas compiten con el plazo fijo

Si bien continúa siendo una de las herramientas más utilizadas, muchos inversores también analizan otras opciones para intentar obtener mayores rendimientos.

Entre las alternativas más elegidas aparecen:

Fondos comunes de inversión.

Bonos en pesos.

Obligaciones negociables.

Letras del Tesoro.

Inversiones dolarizadas.

Estas opciones pueden ofrecer retornos superiores, aunque también implican asumir mayores niveles de riesgo y volatilidad. Por eso, para quienes priorizan la seguridad y la previsibilidad, el plazo fijo sigue manteniendo un lugar destacado dentro de las alternativas de ahorro disponibles en el sistema financiero argentino.