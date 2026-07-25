Atlante rescata empate como local ante América en torneo mexicano de fútbol

Atlante rescató el viernes un empate por 1-1 como local ante América en la segunda jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano gracias a un gol de Eugenio Pizzuto.
El mediocampista mexicano logró la igualada después de que el colombiano Cristian Borja había puesto en ventaja a las "Águilas" del América.
América inició dominando el partido disputado en el estadio Azteca de la Ciudad de México, y se puso en ventaja a los 21 minutos cuando Borja se lanzó de frente para rematar con la cabeza en el área chica un centro enviado por Isaías Violante.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Atlante respondió a los 30 minutos con un potente disparo del centrocampista Luis Calzadilla que desvió el portero Rodolfo Cota.
Los "Potros de Hierro" lograron el empate a los 65 minutos por conducto de Pizzuto, quien definió de zurda ante la salida del portero tras recibir un pase del ecuatoriano Jhojan Julio.
En el otro partido del viernes, Tijuana ganó por 1-0 a León con gol de Gilberto Mora.
El sábado se jugarán los encuentros entre Guadalajara-Bravos Ciudad Juárez, Santos Laguna-Atlas y Tigres UANL-Atlético San Luis.
La jornada se completará el domingo cuando Necaxa sea local ante Monterrey y Querétaro visite a Pachuca.
En el inicio de la jornada, el vigente campeón Cruz Azul remontó el martes un gol en contra y sacó el triunfo como local ante Puebla por 2-1. Pumas UNAM también remontó para vencer 2-1 como visitante a Toluca.
Con información de Reuters