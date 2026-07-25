Atlante rescata empate como local ante América en torneo mexicano de fútbol

Atlante rescató el viernes un empate por 1-1 como ‌local ante ‌América en la segunda jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano gracias a un gol de Eugenio Pizzuto.

El mediocampista mexicano logró la igualada después de que el colombiano Cristian Borja ​había puesto ⁠en ventaja a las "Águilas" del América.

América ‌inició dominando el partido disputado ⁠en el estadio Azteca ⁠de la Ciudad de México, y se puso en ventaja a los 21 ⁠minutos cuando Borja se lanzó ​de frente para rematar con ‌la cabeza en ‌el área chica un centro enviado ⁠por Isaías Violante.

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Atlante respondió a los 30 minutos con un potente disparo del centrocampista Luis Calzadilla que ​desvió el ‌portero Rodolfo Cota.

Los "Potros de Hierro" lograron el empate a los 65 minutos por conducto de Pizzuto, quien definió de zurda ante ⁠la salida del portero tras recibir un pase del ecuatoriano Jhojan Julio.

En el otro partido del viernes, Tijuana ganó por 1-0 a León con gol de Gilberto Mora.

El sábado se jugarán los ‌encuentros entre Guadalajara-Bravos Ciudad Juárez, Santos Laguna-Atlas y Tigres UANL-Atlético San Luis.

La jornada se completará el domingo cuando Necaxa sea local ante Monterrey y Querétaro visite ‌a Pachuca.

En el inicio de la jornada, el vigente campeón Cruz Azul remontó ‌el martes ⁠un gol en contra y sacó el triunfo como local ​ante Puebla por 2-1. Pumas UNAM también remontó para vencer 2-1 como visitante a Toluca.

Con información de Reuters