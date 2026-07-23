El beneficio alcanza a trabajadores privados que quedaron desempleados y cumplen requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará este 22 de julio con el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo. El beneficio está destinado a trabajadores del sector privado que perdieron su empleo y cumplen con los requisitos de aportes establecidos por el organismo. Durante julio, los montos varían según la situación de cada beneficiario y pueden alcanzar hasta $363.000.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La asistencia está dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que quedaron sin empleo por distintas causas contempladas por la normativa.

Entre las situaciones alcanzadas se encuentran el despido sin causa, la finalización de un contrato laboral, el cierre o quiebra de la empresa donde trabajaban y las renuncias por causas justificadas. Para solicitar el beneficio también es necesario acreditar un período mínimo de aportes, que varía de acuerdo con el tipo de relación laboral.

Cuáles son los requisitos para cobrar el beneficio

Los trabajadores permanentes deben haber realizado al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años anteriores al cese laboral.

En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada, se exige haber trabajado un mínimo de 12 meses en los últimos tres años y acreditar más de 90 días de actividad durante el último año. El cumplimiento de estas condiciones es indispensable para acceder a la prestación que administra ANSES.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en julio

El monto no es igual para todos los beneficiarios, ya que se calcula tomando como referencia el 75% del mejor salario bruto percibido durante los últimos seis meses trabajados.

El monto varía según el salario y los aportes registrados previamente.

Ese cálculo tiene límites mínimos y máximos vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Como el pago se liquida a mes vencido, durante julio los importes van desde $181.150 hasta un máximo de $363.000.

Calendario de pagos de ANSES para la Prestación por Desempleo

El cronograma de pagos comienza el miércoles 22 de julio y se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro a través de los canales habituales de ANSES para verificar cuándo estará disponible el pago correspondiente.