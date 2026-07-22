La casa natal de Hitler renace como comisaría de policía

Una celda del calabozo situado en el edificio donde nació Adolf Hitler, que el Gobierno austriaco ha reconvertido en comisaría de policía con la esperanza de evitar que no sea lugar de peregrinación para los neonazis, en Braunau am Inn, Austria

El edificio en el que nació Adolf Hitler, situado cerca de la frontera austriaca con Alemania, comienza oficialmente una nueva vida como comisaría de policía este miércoles, ‌una reconversión con la que el Gobierno ‌austriaco espera evitar que se convierta en un lugar de peregrinación para los neonazis.

Tras años de debate sobre esta gran casa adosada de estilo tradicional situada en la localidad de Braunau am Inn, que era de propiedad privada y había albergado una organización benéfica para personas con discapacidad, Austria procedió a su expropiación en 2017 y anunció en 2019 que sería remodelada y convertida en comisaría de policía.

Incluso antes de la reconversión, el único indicio de su importancia histórica era un ​monolito en la acera procedente ⁠del campo de concentración de Mauthausen con la inscripción "Fascismo nunca más", que no menciona a ‌Hitler. La roca sigue en su sitio. El único letrero añadido a la ⁠fachada blanca reza "Policía".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El objetivo era evitar cualquier asociación con ⁠Adolf Hitler, para despojarlo de ese halo de misterio", explicó a los periodistas Stephan Mlczoch, jefe del departamento de historia del Ministerio del Interior austriaco, durante una visita guiada por el edificio.

ANTIGUO MUSEO DE ⁠ARTE

Esa aura de misterio se vio reforzada por el culto a la personalidad de ​Hitler por parte de los nazis, bajo cuyo mandato la "casa natal ‌del Führer" fue un museo de arte. Hitler ‌solo vivió allí unas pocas semanas en 1889, antes de que su familia se mudara, ⁠explicó Mlczoch.

Los transeúntes suelen detenerse a hacer fotos, pero normalmente se desconoce su opinión sobre Hitler. Las autoridades locales afirmaron que ahora solo se producen "incidentes aislados" relacionados con los visitantes, menos que antes.

Aunque no dieron más detalles, el saludo nazi y otros símbolos nazis están prohibidos en Austria.

"Creo que, ​en general, los ‌habitantes de Braunau lo han aceptado y pueden convivir con ello", dijo a Reuters el alcalde Johannes Waidbacher, al ser preguntado por la reacción del público ante el proyecto.

Waidbacher formó parte de una comisión que recomendó que el edificio se destinara a fines benéficos o a la administración pública. Al final, albergar una organización benéfica allí ⁠lo habría hecho demasiado accesible al público, explicó.

"Creo que no es un mal enfoque, pero habrá que esperar para ver si funciona tal y como todos esperamos y deseamos", añadió.

¿NUNCA OLVIDAR, O VAMOS A OLVIDAR?

Ha habido cierta oposición, entre otros por parte del Comité de Mauthausen, la principal asociación de supervivientes del Holocausto de Austria, que ha argumentado tanto que una comisaría de policía es inadecuada como que se debería hacer más para llamar la atención sobre los crímenes de Hitler.

"Cada año, en el memorial del campo de ‌concentración de Mauthausen, se celebra una ceremonia para decir: 'Nunca más'. Y en Braunau están diciendo: 'Olvidemos esto lo antes posible'", dijo Robert Eiter, del Comité de Mauthausen y de la Red contra el Racismo y el Extremismo de Derecha.

Durante décadas, Austria defendió que fue la primera víctima del nacionalsocialismo, tras haber sido anexionada por la Alemania de Hitler en 1938. Ahora afirma que los austriacos también fueron perpetradores, pero ‌rara vez da más detalles al respecto.

"El mundo no olvidará dónde nació el peor asesino en masa de la historia. Wikipedia no cambiará sus entradas", dijo Eiter, que añadió que no disminuirá el número de neonazis ‌que realizan "la peregrinación a ⁠Braunau".

Algunos vecinos cuestionaron la reconversión de la casa.

"Hubiera preferido que hubieran hecho otra cosa, pero es lo que hay", dijo Irene, de 74 años, y añadió ​que le hubiera gustado que la organización benéfica se quedara allí.

La mayoría, sin embargo, se mostró a favor.

"Es estupendo y una buena idea", dijo Thomas Spreitz, agente inmobiliario. "De vez en cuando hay grupos (neonazis) por allí, y ahora eso ya es historia".

(Edición de William Maclean, edición en español de Jorge Ollero Castela)