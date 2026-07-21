Irán responde a EE.UU. con ataques en tres países y escala la guerra regional

La guerra en Oriente Medio atraviesa una nueva fase de escalada. Estados Unidos confirmó que completó la décima noche consecutiva de ataques contra Irán, con bombardeos sobre centros de mando, bases de misiles y drones, capacidades marítimas y sistemas de defensa aérea. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado una serie de ataques con misiles y drones contra objetivos militares de EE.UU. en Bahréin, Kuwait y Jordania, donde las autoridades informaron la interceptación de varios drones. Mientras Washington sostiene que busca reducir la capacidad iraní para amenazar la navegación en el estrecho de Ormuz, el conflicto sigue expandiéndose en la región, con un creciente costo humano, nuevas advertencias de represalias y una fuerte presión sobre los mercados internacionales por el alza del precio del petróleo. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy martes 21 de julio.