La guerra en Oriente Medio atraviesa una nueva fase de escalada. Estados Unidos confirmó que completó la décima noche consecutiva de ataques contra Irán, con bombardeos sobre centros de mando, bases de misiles y drones, capacidades marítimas y sistemas de defensa aérea. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado una serie de ataques con misiles y drones contra objetivos militares de EE.UU. en Bahréin, Kuwait y Jordania, donde las autoridades informaron la interceptación de varios drones. Mientras Washington sostiene que busca reducir la capacidad iraní para amenazar la navegación en el estrecho de Ormuz, el conflicto sigue expandiéndose en la región, con un creciente costo humano, nuevas advertencias de represalias y una fuerte presión sobre los mercados internacionales por el alza del precio del petróleo. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy martes 21 de julio.
Irán responde a EE.UU. con ataques en tres países y escala la guerra regional
Washington completó diez noches consecutivas de bombardeos sobre territorio iraní, mientras Teherán respondió con una nueva ofensiva contra instalaciones militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania. La escalada profundiza la crisis regional y aumenta el riesgo de una guerra de mayor alcance.
Hace 9 minutos
EE.UU. anunció el inicio de un plan para la retirada de Israel de Líbano: "Zonas pilotos"
Después de semanas de tensas negociaciones en Roma, el gobierno de Trump informó que el ejército israelí comenzará retirándose de algunas localidades del sur de Líbano, que pasarán a ser ocupadas por las fuerzas militares de ese país. Hezbollah rechazó el acuerdo. Desde esas zonas, dicen que, por ahora, nadie cambió.
Estados Unidos anunció este lunes el comienzo de un plan para que el Ejército del Líbano retome el control de varias localidades del sur del país, ocupado hace meses por Israel pese a los reclamos de la comunidad internacional y la ONU. Washington explicó que este repliegue es parte del acuerdo firmado en junio pasado para que Israel se retire de las denominadas "zonas piloto". Desde esas localidades ya aclararon que, por ahora, no cambió nada.
Hace 10 minutos
Las tensiones marítimas con China y la guerra EEUU-Irán marcan la reunión de la ASEAN en Manila
La presidenta de la ASEAN y secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, pronunció un discurso de apertura durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en Pasay, Filipinas
Es probable que las tensiones entre EEUU e Irán ensombrezcan una reunión diplomática que se celebrará esta semana en el sudeste asiático, lo que añadirá más incertidumbre a una región que ya se enfrenta a tensiones marítimas con China y a un esfuerzo regional vacilante por poner fin a la guerra civil en Myanmar.
Hace 10 minutos
EEUU completa la décima noche consecutiva de ataques a Irán
Una explosión en un lugar desconocido, durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra Irán
El ejército estadounidense dijo a última hora del lunes que había concluido una nueva ronda de ataques contra Irán, indicando que había atacado centros de mando militares iraníes, bases de lanzamiento de misiles y drones, capacidades marítimas y sistemas de defensa aérea.
Hace 14 horas
Con Ormuz bloqueado, los hutíes ahora amenazan otra ruta clave del comercio mundial
Los hutíes anunciaron un embargo marítimo contra Arabia Saudita que pone en riesgo el estrecho de Bab el-Mandeb.
Hace 16 horas
Tensión extrema: EE.UU. bloqueó el paso de siete buques mercantes en el estrecho de Ormuz
El Mando Central norteamericano inutilizó además una embarcación comercial para asfixiar los puertos iraníes. La maniobra militar se da en el marco de la novena noche consecutiva de bombardeos de Washington y presiona el precio global del crudo.
Hace 23 horas
EE.UU. amenaza con más ataques mientras arde un buque petrolero en Ormuz
Estados Unidos atacó a Irán por novena noche consecutiva, mientras un barco comercial fue golpeado por un misil en el estrecho de Ormuz y varios países del Golfo recibieron bombardeos iraníes contra su infraestructura. La guerra se expande cada vez más: los rebeldes hutíes de Yemen imponen "un embargo marítimo" contra Arabia Saudita en el otro estratégico estrecho de la región.
10:06 | 19/07/2026
Escalada en Medio Oriente: ataques cruzados, bloqueo en Ormuz y presión de Trump
La crisis en Medio Oriente se profundiza con ataques cruzados entre Israel e Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la ofensiva israelí en el sur del Líbano, mientras Donald Trump endurece su postura contra Teherán y aumenta el riesgo de una confrontación regional abierta.
11:12 | 18/07/2026
EE.UU. anunció la muerte de dos soldados tras un ataque iraní en Jordania
El Comando Central estadounidense (CENTCOM) anunció la muerte de dos soldados estadounidenses tras el ataque de Irán a una base norteamericana en Jordania. También hay un tercer agente que está desaparecido, según advirtieron.
18:42 | 17/07/2026
El petróleo saltó casi un 5% tras un ataque de Irán a una base aérea de EE.UU. en Qatar
El barril cerró a U$S 88,13 en una jornada de máxima tensión militar. La Guardia Revolucionaria iraní destruyó aviones cisterna estadounidenses, mientras el FMI advierte que el freno al suministro global tardará meses en normalizarse.
07:52 | 17/07/2026
EE.UU. ataca Irán por séptima noche consecutiva y el petróleo no para de subir
EE. UU. sigue con su ofensiva y Teherán responde con ataques a instalaciones militares y radares vinculados a Washington en varios países del Golfo. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz sigue cerrado.
14:56 | 16/07/2026
Irán amenaza con destruir toda la infraestructura de la región si EE.UU. ataca
El régimen de Teherán advirtió que su respuesta militar será "un golpe superior", luego de que Trump reimpusiera el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz y amenazara con bombardear centrales eléctricas y puentes iraníes.
07:07 | 16/07/2026
Estados Unidos anunció una "sexta ronda consecutiva" de ataques contra Irán
El Ejército estadounidense anunció una nueva oleada de ataques contra el territorio iraní. El gobierno de Teherán no emitió respuesta oficial, aunque medios locales aseguraron haber escuchado "estruendos" en la en la isla de Qeshm, Bandar Abbas y Chabahar.
Miembros de la Defensa Civil de Bahréin extinguen un incendio provocado por la caída de restos de drones iraníes.
06:54 | 15/07/2026
EE.UU. e Irán intensifican los ataques y crece la amenaza sobre rutas petroleras
Washington aseguró haber completado una nueva oleada de bombardeos sobre objetivos militares iraníes y reanudó el bloqueo naval de los puertos del país. Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, mientras amenaza con extender el cierre a otras rutas clave para el comercio energético mundial.
17:34 | 14/07/2026
Israel contra Palestina: aprobó un presupuesto millonario para expandir la ocupación
El gobierno de Israel aprobó una inversión de 434 millones de dólares para crear 34 nuevas colonias en Cisjordania ocupada.
13:59 | 14/07/2026
Trump retira cobro a barcos que crucen el estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense anunció que sustituirá el polémico peaje del 20% por "enormes" acuerdos de inversión con los países árabes del Golfo. Teherán desafió la medida y advirtió que no cederá "ni un ápice" el control del estrecho.
06:51 | 14/07/2026
Todo el Golfo Pérsico bajo ataque otra vez por la guerra entre EE.UU. e Irán
Por orden directa de Donald Trump, el Comando Central estadounidense bombardeó objetivos militares en distintas partes de Irán y en el estrecho de Ormuz, disparando el precio del barril de Brent. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra la bases estadounidenses en Bahréin y Jordania.