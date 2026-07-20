Shakira habló sobre la final del Mundial 2026.

Luego de deslumbrar al mundo con su presentación en el show de medio tiempo de la gran final del Mundial 2026, Shakira captó la atención de la prensa internacional al ser consultada sobre su favoritismo para el crucial cruce entre Argentina y España. Si bien la estrella colombiana evitó dar un pronóstico definitivo sobre qué país prefería ver coronado, sus declaraciones revelaron las razones afectivas que la mantienen en una encrucijada emocional.

La voz de Hips Don't Lie explicó que los lazos familiares la conectan fuertemente con el seleccionado europeo, pero que sus afectos profesionales y personales la ligan directamente al capitán argentino. El principal motivo del dilema de la cantante radica dentro de su propio hogar: sus dos hijos, Milan y Sasha, nacieron y crecieron en Barcelona, lo que define por completo su lealtad futbolística.

"Tengo dos hijos españoles. Ellos van con España", confesó con naturalidad la intérprete -en diálogo con RTVE- y marcó la firme postura que se vive en su entorno familiar. Sin embargo, el contrapeso emocional a esa realidad viene de la mano de una vieja amistad y un profundo respeto profesional hacia el líder de la Scaloneta.

Para Shakira, la vigencia del astro rosarino en la elite del deporte mundial es una fuente de inspiración absoluta que merece ser destacada por encima de cualquier rivalidad. "Yo soy amiga de Messi y muy orgullosa también de todo lo que ha logrado, porque hay que reconocer que a los 39 años, correr como lo hace, y enfrentarse a atletas de 18-19 años, y meter tantos goles. Esa ambición que tiene, la admiro mucho", aseguró la colombiana ante los micrófonos de la televisión española.

Shakira y sus hijos, Milan y Sasha.

De esta manera, la reina del pop latino dejó en claro que, más allá del resultado final en el marcador, el encuentro de este domingo tiene para ella un significado especial donde conviven el amor por sus hijos y la enorme admiración hacia una de las máximas leyendas del fútbol mundial.

El mensaje de Shakira a los argentinos tras la Final

"¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de Leo Messi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a los latinos en este Mundial 2026. Siempre en mi corazón", escribió Shakira en una de sus historias de Instagram tras el resultado 1-0 en la final a favor a España, aunque también felicitó al país de sus hijos en otro posteo.