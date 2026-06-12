Sorpresa en ESPN por lo que reveló Diego Latorre sobre Shakira: "Me suelto"

Latorre hizo una confesión sobre Shakira.

La previa de la inauguración del Mundial 2026 tuvo de todo, también en los estudios de televisión. Mientras Mariano Closs y Diego Latorre repasaban por la pantalla de ESPN lo que se venía para la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, la charla se desvió hacia la gran figura musical de la jornada: Shakira. Y ahí, "Gambeta" sorprendió con un comentario que se volvió tema.

El momento viral que disparó todo

El puntapié fue una postal que ya había explotado en las redes. Horas antes, en plena transmisión de DSports desde el campo de juego, el periodista Marcelo Benedetto interrumpió su móvil al ver pasar a la cantante colombiana , que venía de uno de sus ensayos, y avisó al aire: "La voy a buscar". Entre el personal de seguridad y la organización, logró acercarse a la artista, que accedió sin problemas a la foto. El video se viralizó en cuestión de horas.

No era la primera vez que Benedetto protagonizaba una escena así: en 2018 ya se había tomado una foto con Dua Lipa en la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid. Esa misma postal con Shakira fue la que Closs y Latorre comentaron en ESPN.

La gran figura de la previa

Shakira, que más tarde cerraría el espectáculo inaugural interpretando "Dai Dai" junto a Burna Boy, era la protagonista absoluta de la jornada. Para la colombiana se trató de un reencuentro con un escenario que conoce bien: es su tercera canción para una Copa del Mundo, después de "Waka Waka" y "La La La". Apareció sobre el cierre en el césped del Azteca con un body amarillo y minifalda blanca, acompañada por su cuerpo de bailarines, y desató la ovación del estadio. La ceremonia —la primera de tres, ya que también habrá apertura en Toronto y Los Ángeles— reunió antes a figuras como J Balvin, Belinda y Maná.

La confesión de Diego Latorre

Lejos de quedarse en el análisis táctico, Latorre se metió de lleno en el costado distendido de la jornada. Al hablar de la foto de Benedetto con la cantante, el ex futbolista no se guardó nada y lanzó: "Con Shakira me suelto".

La frase descolocó a sus compañeros y le puso humor a una previa que, dentro y fuera de la cancha, ya tenía a la colombiana como gran figura. Parece que a Gambeta le gusta mucho la música que hace la artista colombiana.