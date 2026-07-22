Cuántos hijos tiene Rodolfo Barili: a qué se dedican

Rodolfo Barili formó su familia junto a Andrea Malano y es padre de Dante y Benicio, quienes siguieron caminos profesionales diferentes al suyo.

A lo largo de su extensa trayectoria en el periodismo y la televisión, Rodolfo Barili ha sabido mantener un perfil reservado respecto de su vida privada. Sin embargo, en distintas entrevistas compartió detalles sobre sus hijos y las profesiones que eligieron, alejadas del mundo de los medios de comunicación y con proyectos propios.

La familia de Rodolfo Barili y su vida fuera de la televisión

Antes de comenzar su relación con la abogada Lara Piro, Rodolfo Barili mantuvo una relación con Andrea Malano, con quien formó una familia y tuvo dos hijos: Dante y Benicio.

Aunque el periodista es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, sus hijos decidieron construir sus propios caminos profesionales. Ninguno optó por seguir la carrera periodística ni desarrollar una actividad vinculada directamente con los medios.

Con el paso de los años, el conductor ha demostrado públicamente el orgullo que siente por las decisiones que tomaron ambos jóvenes, acompañándolos en cada una de las etapas de su formación académica y personal.

Cuántos hijos tiene Rodolfo Barili

Dante, el hijo mayor del periodista, estudia Ingeniería Electrónica y orientó su futuro hacia el mundo de la tecnología y la innovación.

Rodolfo Barili es padre de dos hijos: Dante y Benicio, fruto de su relación con Andrea Malano. Ambos eligieron carreras universitarias diferentes y desarrollan intereses alejados del ámbito televisivo.

En una entrevista concedida a la revista Pronto, el conductor reveló cuáles fueron las profesiones que despertaron el interés de sus hijos y destacó la libertad que tuvieron para elegir sus propios proyectos de vida.

"Dante está estudiando Ingeniería Electrónica y Beni empezará Licenciatura en Diseño. Si bien ninguno siguió mis pasos en el periodismo y me encanta porque cada uno eligió lo que quería, tenemos algo en común. Lo loco es que por ambas situaciones anduve alguna vez yo en mi vida", expresó Rodolfo Barili en diálogo con la revista Pronto.

A qué se dedica Dante, el hijo mayor de Rodolfo Barili

Dante, de 22 años, eligió estudiar Ingeniería Electrónica, una carrera vinculada con el desarrollo tecnológico y la innovación. Se trata de una disciplina que en los últimos años ganó gran popularidad entre los estudiantes universitarios por las múltiples oportunidades laborales que ofrece.

La Ingeniería Electrónica abarca áreas relacionadas con sistemas electrónicos, automatización y nuevas tecnologías, un campo muy diferente al periodismo y la comunicación audiovisual que marcaron la carrera de su padre.

Benicio eligió la Licenciatura en Diseño, una carrera vinculada con la creatividad y el desarrollo de proyectos artísticos y visuales.

Qué estudia Benicio, el hijo menor del periodista

Por su parte, Benicio, de 19 años, comenzó la Licenciatura en Diseño, una carrera que le permitirá desarrollar su creatividad, sensibilidad estética y capacidad de innovación. Si bien su elección mantiene cierta cercanía con el universo creativo, continúa siendo un camino distinto al recorrido por Rodolfo Barili en la televisión argentina.

El joven suele aparecer ocasionalmente en las publicaciones que el periodista comparte en sus redes sociales, donde se puede apreciar el vínculo cercano que mantienen padre e hijo.

El apoyo de Rodolfo Barili a las decisiones de sus hijos

A pesar de la notoriedad pública que acompaña su profesión, Rodolfo Barili siempre manifestó la importancia de respetar las decisiones personales y profesionales de sus hijos.

En la misma entrevista con la revista Pronto, el conductor destacó el rol que intenta ocupar como padre, acompañándolos en cada uno de sus proyectos. “Cada cosa que uno hace, los termina marcando y es el espejo en el cual ellos se pueden reflejar luego. Que hagan sus vidas y yo siempre estaré acompañándolos, en el lugar que ellos deseen”, afirmó.

Lejos de los reflectores y de los estudios de televisión, Dante y Benicio eligieron construir su identidad profesional en ámbitos completamente distintos. El respaldo de su padre se mantiene como un pilar fundamental en esta nueva etapa que ambos comenzaron a transitar.