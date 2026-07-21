Así está la Selección Argentina en el ranking FIFA tras perder la final vs. España en el Mundial 2026

Cómo quedó la Albuceleste en el ranking FIFA.

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo significó quedarse a las puertas del bicampeonato del mundo, sino que también tuvo un impacto directo en el ranking FIFA. Después de más de tres años liderando el escalafón internacional, la Albiceleste cedió el primer puesto justamente ante el equipo que la venció en el partido decisivo.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llegó al torneo como el número uno del mundo gracias a una extensa racha de buenos resultados que incluyó la conquista del Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y un sólido rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, la caída por 1-0 ante España en la final disputada en Estados Unidos modificó el orden en la cima del ranking.

Cómo quedó la Selección Argentina en el ranking FIFA luego del Mundial 2026

Como consecuencia de la derrota en la final, Argentina descendió al segundo lugar del ranking FIFA, mientras que España pasó a ocupar la primera posición por primera vez en casi 15 años. La Roja alcanzó los 1.995,88 puntos, superando los 1.970,37 de la Albiceleste, que igualmente mantiene una diferencia considerable sobre Francia, tercera con 1.948,97 unidades.

El cambio en la clasificación responde al sistema de puntuación de la FIFA, que otorga una gran cantidad de puntos por los encuentros disputados en la Copa del Mundo, especialmente en las instancias decisivas. La victoria española en la final terminó siendo suficiente para desplazar a Argentina del liderazgo que mantenía desde abril de 2023. Pese a perder el primer lugar, el balance sigue siendo positivo para el seleccionado argentino, que alcanzó como mínimo las semifinales en todos los torneos que disputó desde que llegó Scaloni.

La Selección Argentina antes de la final contra España.

Para qué sirve el ranking FIFA

El ranking FIFA es una clasificación que ordena a las selecciones nacionales según sus resultados internacionales. El sistema actual tiene en cuenta la importancia de cada partido, la fortaleza del rival, la instancia de la competencia y el resultado obtenido para calcular los puntos que suma o pierde cada equipo.

Aunque no entrega títulos ni premios económicos, esta clasificación tiene una utilidad concreta. En los grandes torneos organizados por la FIFA, como el Mundial, el ranking suele utilizarse para definir los cabezas de serie en los sorteos, lo que puede influir en la dificultad del camino de cada selección durante la competencia. También funciona como una referencia para medir el presente deportivo de cada seleccionado y su evolución a lo largo del tiempo.