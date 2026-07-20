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Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la tercera semana de julio 2026

El dólar Banco Nación volvió a ubicarse como la cotización más baja del mercado. A cuánto cotiza cada uno y cuál conviene comprar.

20 de julio, 2026 | 14.37

El dólar más barato del mercado este lunes 20 de junio, es el dólar Banco Nación que se encuentra a $1.500, levemente por debajo del dólar oficial que cotiza a $1.501. Mientras que, el blue y el MEP cotizan a $1.535 y $1.515 respectivamente.

Cómo comprar dólar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

  • Compra digital (online - Home Banking): no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000, tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación.

  • Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.

A cuánto cotiza el dólar hoy

¿Cómo se retiran los dólares?

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones. 

  1. Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.
  2. Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

A cuánto cotiza el dólar este lunes

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