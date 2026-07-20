Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la tercera semana de julio 2026

El dólar más barato del mercado este lunes 20 de junio, es el dólar Banco Nación que se encuentra a $1.500, levemente por debajo del dólar oficial que cotiza a $1.501. Mientras que, el blue y el MEP cotizan a $1.535 y $1.515 respectivamente.
Cómo comprar dólar oficial hoy
Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.
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Compra digital (online - Home Banking): no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000, tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación.
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Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.
¿Cómo se retiran los dólares?
Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.
- Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.
- Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.