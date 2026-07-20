Tenía cáncer de próstata: murió un respetado periodista a los 68 años.

El periodista y presentador británico Edward Stourton murió a los 68 años, según confirmó la BBC. El histórico comunicador falleció el sábado acompañado por su familia, después de haber convivido durante varios años con un cáncer de próstata.

Stourton desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en el periodismo y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la radiodifusión británica, especialmente por su trabajo en el programa Today, de BBC Radio 4, del que fue conductor durante casi diez años.

Edward Stourton inició su carrera en ITN, donde participó en el lanzamiento de Channel 4 News y se desempeñó como el primer corresponsal del ciclo en Washington durante los últimos años de la presidencia de Ronald Reagan. En 1988 se incorporó a la BBC como corresponsal en París. Más tarde regresó brevemente a ITN como editor de temas diplomáticos antes de volver a la cadena pública británica para conducir el noticiero One O'Clock News.

A lo largo de su trayectoria también integró programas emblemáticos como Panorama, Assignment y Correspondent, además de conducir espacios radiales y documentales. En 1999 pasó a formar parte del equipo de Today, donde su experiencia como corresponsal internacional lo llevó a cubrir conflictos y acontecimientos de gran relevancia en países como Líbano y Afganistán. Entre sus coberturas más recordadas figura su llegada a Nueva York poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Tenía cáncer de próstata: murió un respetado periodista a los 68 años.

Su lucha contra el cáncer

En su libro de memorias Confessions, publicado en 2023, Stourton contó que había sido diagnosticado con cáncer de próstata en 2014. Tras recibir tratamiento, los médicos le informaron tiempo después que la enfermedad se había extendido y ya no tenía cura. A pesar de ello, continuó trabajando casi hasta el final de su vida.