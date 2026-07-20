El gobierno nacional decidió soltarle la mano al juez Martín “Doctrina” Irurzun, quien el 18 de julio pasado cumplió 75 años. El histórico camarista porteño se tendrá que jubilar porque el presidente Javier Milei decidió no extenderle su mandato por 5 años más como sí hizo, por ejemplo, con Carlos “Coco” Mahiques, el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Irurzun es el hacedor de la “Teoría del Poder Residual”, por la que durante el macrismo se privó de la libertad a dirigentes kirchneristas de forma preventiva, y tenía la voluntad de seguir en el cargo. De hecho presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia pero el presidente del Alto Tribunal, Horacio Rosatti, se negó a abrir la feria para tratar el planteo.

La partida de Irurzun que instó el gobierno abre una nueva vacante en la estratégica Cámara Federal porteña, el tribunal revisor de Comodoro Py donde el Ejecutivo se prepara para nombrar a otros dos magistrados “afines”. Es decir, se renovará la mitad de una de las instancias claves de los tribunales federales de Retiro.

El final de Irurzun

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Este lunes ingresó en el Consejo de la Magistratura una nota formal del gobierno nacional en el que se informó que no se renovará la estadía de Irurzun en la Cámara Federal porteña.

El encargado de informar el cese de Irurzun fue el Director de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia, Lucas Somigliana, quien le escribió una nota al Presidente del Consejo de la Magistratura, que es el también presidente de la Corte, Horacio Rosatti. “Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al expediente de la referencia, mediante el que tramita la presentación del Dr. Martín IRURZUN”, comienza el escrito de Somigliana a Rosatti. “Atento que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al H. SENADO DE LA NACIÓN, cumplo en informarle dicha circunstancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 5° del ‘REGLAMENTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA EL TRÁMITE DEL NUEVO NOMBRAMIENTO DE JUECES Y MAGISTRADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE ALCANCEN LOS 75 AÑOS DE EDAD’”, agrega. Y cierra, terminante: “En consecuencia, habiéndose producido la vacante definitiva en el cargo, le solicito tenga a bien arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente”.

A esto se suma que este mismo lunes, el propio Rosatti desde la Corte Suprema de Justicia rechazó abrir la feria para tratar una cautelar presentada por Irurzun para intentar torcer la voluntad del Ejecutivo. “La petición mediante la cual se solicita al Tribunal la habilitación de la feria judicial no justifica suficientemente la aplicación del art. 4° del Reglamento para la Justicia Nacional, razón por la cual corresponde denegarla”, firmó Rosatti, que está de feria.

A partir de esta nota del gobierno y el rechazo de la Corte a abrir la feria, en el Consejo de la Magistratura se dará inicio a un concurso para cubrir la nueva vacante que se abre en la cámara porteña con la partida de Irurzun.

El inquisidor judicial

¿Quién es Martín “Doctrina” Irurzun y por qué su partida es relevante en los tribunales de Comodoro Py?

Irurzun es un histórico camarista porteño, quien comandó el tribunal revisor de Comodoro Py por años, y fue un ariete del lawfare. De familia judicial, entró a tribunales en 1972. Llegó a la Cámara Federal porteña en 1994, tras ser juez federal de primera instancia.

De vínculos estrechos con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, fue el hacedor durante el macrismo de la Teoría del Poder Residual -también conocida como “Doctrina Irurzun”-, por la que se persiguió a los dirigentes kirchneristas que habían dejado el gobierno. Con la excusa de que un exfuncionario kirchnerista al haber abandonado el poder hacía poco tiempo aún mantenía poder, los acusados investigados en Comodoro Py podían ser detenidos preventivamente.

Con la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio de Justicia, una tercerización que hizo Milei para mejorar sus vínculos con el Poder Judicial, el sector de Lorenzetti-Irurzun perdió influencia. Eso explica la caída en desgracia de quien supo comandar por años la Cámara Federal porteña.

La vacante que deja Irurzun se suma a otras dos que Milei-Mahiques están a punto de cubrir. Son 3 cargos sobre 6 que tiene el tribunal revisor de Comodoro Py.

Una cámara porteña a la medida de Milei

Los otros dos jueces que el gobierno está a punto de nombrar de forma definitiva en la Cámara Federal porteña son Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, ambos vinculados a Mahiques. Ambos, tras quedar en las ternas del concurso que se hizo en el Consejo de la Magistratura, fueron propuestos por Milei y Mahiques para reemplazar a dos jueces que el entonces presidente Mauricio Macri nombró de forma irregular en el tribunal revisor de Comodoro Py. Sus pliegos ya fueron enviados por el Ejecutivo al Senado, para ser tratados.

Yadarola es hoy juez en lo penal económico y fue parte del viaje a Lago Escondido financiado por dos ejecutivos del Grupo Clarín del que también fue parte el actual ministro de Justicia de la Nación, quien lo propuso para el tribunal revisor de los tribunales de Retiro.

Bertuzzi, por su parte, es uno de los que debía ser reemplazado por ser nombrado de forma irregular por Macri. Para poder mantenerse en el cargo, concursó para el mismo sillón al que llegó de forma irregular. Si bien había quedado lejos de los primeros puestos del orden de mérito por no haber rendido un buen examen, logró ascender en las entrevistas del puesto 21º al 6º. Esto le permitió ingresar en el último lugar de las dos ternas que había.

Mahiques fue clave para el traslado irregular de Bertuzzi hacia la cámara porteña durante el macrismo, es decir, para el nombramiento cuestionado por la Corte Suprema en 2020 (y que motivó el reemplazo de los nombrados a dedo por Macri). Entonces, el actual ministro de Justicia era uno de los operadores de Macri en tribunales y representaba al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Fue parte de la operación que llevó a Leopoldo Bruglia y a Bertuzzi a la instancia revisora de Comodoro Py, desde donde se impulsó la persecución judicial de opositores.

Ahora, si el Senado aprueba los pliegos de Yadarola y Bertuzzi, ambos podrán quedarse en el cargo hasta jubilarse, es decir, hasta los 75 años. Como si fuera poco, podrían intervenir en el caso $LIBRA.

Yadarola y Bertuzzi fueron propuestos para integrar la sala I, que hoy está compuesta por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y el propio Bertuzzi.

En la sala II están Eduardo Farah y Roberto Boico (exabogado de CFK). Allí estaba Irurzun, que terminó jubilado por Milei. Con su desplazamiento se abre una nueva vacante que la dupla Milei-Mahiques intentará cubrir en el corto plazo.