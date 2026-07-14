Milei propone a un juez que viajó a Lago Escondido y a Bertuzzi para la integración definitiva de un tribunal clave de Comodoro Py

El Gobierno de Javier Milei avanza sobre cargos claves de Comodoro Py. Este lunes ingresaron al Senado los pliegos de sus dos postulantes para integrar la estratégica Cámara Federal porteña, los de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Se trata de los candidatos para reemplazar a dos jueces que el entonces presidente Mauricio Macri nombró de forma irregular en el tribunal revisor de Comodoro Py. Yadarola es hoy juez en lo penal económico y fue parte del viaje a Lago Escondido financiado por dos ejecutivos del Grupo Clarín del que también fue parte el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien lo propuso para el tribunal revisor de los tribunales de Retiro. Bertuzzi es uno de los que debía ser reemplazado. Si el Senado aprueba los pliegos de ambos podrán quedarse en el cargo hasta jubilarse, es decir, hasta los 75 años. Como si fuera poco, podrían intervenir en el caso $LIBRA.

“Tengo el agrado de dirigirme para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, sala I, doctor Pablo Daniel Bertuzzi”, se lee en el mensaje que el Ejecutivo envió a la Comisión de Acuerdos del Senado. Lo mismo se lee en el mensaje con la propuesta de Pablo Yadarola. Ambos llevan las firmas de Milei y Mahiques.

La postulación de estos dos candidatos era un secreto a voces. El Destape lo había adelantado tiempo atrás, en diversas notas. Este lunes se confirmó lo que se esperaba sobre dos cargos sumamente importantes para el mundo político. Se trata de dos puestos de los seis que tiene la instancia revisora de Comodoro Py por donde pasan las causas de corrupción del gobierno de turno y que Milei sigue de cerca.

Dos viejos conocidos de Mahiques (h)

Tanto Bertuzzi como Yadarola son dos viejos conocidos para Juan Bautista Mahiques, uno de los nuevos operadores judiciales del Gobierno.

Mahiques (h) fue clave para el traslado irregular de Bertuzzi hacia la cámara porteña durante el macrismo, es decir, para el nombramiento cuestionado por la Corte en 2020. Entonces, el actual ministro de Justicia era uno de los operadores de Macri en tribunales y representaba al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Fue parte de la operación que llevó a Leopoldo Bruglia y a Bertuzzi a la instancia revisora de Comodoro Py, desde donde se impulsó la persecución judicial de opositores.

La relación de Mahiques (h) con Yadarola quedó de manifiesto en el viaje a Lago Escondido, conocido como el “vuelo del lawfare”, que revelaron Página12 y El Destape. Se trató de un viaje a la mansión de Joe Lewis en Bariloche, que se realizó el 13 de octubre de 2022 y que todo indica fue costeado por dos ejecutivos del Grupo Clarín. La planilla del vuelo que publicó este medio da cuenta de que jueces y fiscales del lawfare junto con miembros de la exSIDE y un conocido publicista volaron desde San Fernando a Bariloche para pasar unos días en Lago Escondido.

La difusión de la noticia, que coincidió con la filtración de chats del celular del entonces ministro de Seguridad y Justicia Marcelo D’Alessandro -que también fue parte del viaje-, dio pie a una investigación judicial y a otra en el Consejo de la Magistratura que terminaron siendo cerradas en un claro mensaje corporativo.

¿Quiénes fueron parte de ese viaje a Lago Escondido además de Mahiques hijo –entonces Fiscal General porteño- y Yadarola? Jorge Rendo, entonces presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Legales de Telecom Argentina. Según se desprende de los chats filtrados estos fueron quienes financiaron el viaje y organizaron el grupo. También fueron parte del encuentro: el juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur; el padre del actual ministro de Justicia, el juez de Casación Carlos “Coco” Mahiques, que intervino en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis; el juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales; Marcelo D'Alessandro, quien era ministro de Justicia y Seguridad porteño; Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso; y el publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales. Toda una definición sobre la red de relaciones de los involucrados en esta trama, sobre todo, del actual ministro de Justicia y del candidato a la Cámara Federal porteña propuesto por Milei.

Un concurso polémico

El concurso para cubrir estas dos vacantes de la sala I de la Cámara Federal porteña se abrió a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2020, en el que se definió como irregulares los nombramientos de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia que había realizado Macri.

El entonces presidente Macri había movido a dedo a Bruglia y Bertuzzi para tener el control de este estratégico tribunal revisor de Comdoro Py. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la Corte consideró que las designaciones de Bruglia y Bertuzzi debían cesar cuando se nombrara a sus reemplazantes naturales. Cuando eso estaba por concretarse, en plena gestión peronista, la Corte modificó la integración del Consejo de la Magistratura y cambió las relaciones de fuerzas. Pasaron casi seis años del fallo que condicionó el futuro de Bruglia y Bertuzzi. En junio pasado el concursó de la controversia terminó. Bertuzzi, que estaba en el puesto 21º en el orden de mérito logró llegar al puesto 6º luego de las entrevistas personales. Ese ascenso arbitrario le permitió meterse en el último lugar de la dos ternas. La nueva conformación del Consejo aprobó finalmente las ternas, que parecieron hechas a medida del actual gobierno libertario.

Este lunes, el Ejecutivo terminó de ejecutar la maniobra.

El rol del Consejo de la Magistratura y del Senado

El 10 de junio pasado, el Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la Corte Suprema, el juez Horacio Rosatti, aprobó las dos ternas para ocupar los cargos que hoy ostentan de forma irregular Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Por 15 votos contra 5 (el bloque peronista que integra el Consejo se opuso), los consejeros aprobaron el dictamen de mayoría que había impulsado el oficialismo. Habían sido postulados: Fernando Luis Rodolfo Poviña (1º), Agustina Inés Rodríguez (3º) y Pablo Yadarola (5º) para la Primera terna. Y Julio César Di Giorgio (2º), Cecilia Patricia Incardona (4º) y Pablo Daniel Bertuzzi (6º) para la segunda terna. Este lunes se oficializó lo que se esperaba: que Milei elegiría a Yadarola en la primera terna y a Bertuzzi en la segunda.

Para aprobar el concurso se requerían dos tercios de los votos del plenario, es decir, más de 13 votos si había 20 presentes. El Gobierno en alianza con la corporación judicial y diputados y senadores del PRO y la UCR alcanzó los 15 votos. De repetirse este marco de alianzas en la Cámara Alta, los pliegos de los postulantes no sufrirán sobresaltos.

¿Qué falta a partir de ahora para que Yadarola y Bertuzzi accedan como jueces “naturales” a la Cámara porteña? Que sus pliegos, que este lunes fueron girados a la comisión de Acuerdos del Senado, sean aprobados por una mayoría simple en la Cámara Alta, previo paso por la comisión de Acuerdos. Luego, solo restará que su designación se publique por decreto en el Boletín Oficial para la formalización de los nombramientos.

De pasar sin sobresaltos por el Senado, las nuevas designaciones en la Cámara Federal porteña podrían quedar firmes antes de fin de año.