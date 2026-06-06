El Consejo de la Magistratura define la renovación de un tribunal clave de Comodoro Py

Este miércoles comenzará a sellarse la renovación de un tribunal clave de Comodoro Py: la Cámara Federal porteña, que es la que revisa todo lo que se realiza en los juzgados de primera instancia del edificio de Retiro. El plenario del Consejo de la Magistratura tiene en su orden de ese día el tratamiento de las dos ternas para cubrir las vacantes existentes en la sala I. Los nombres que pretende el Poder Ejecutivo para esos dos cargos son un secreto a voces: el huemul Pablo Yadarola, hoy magistrado en lo Penal Económico, que viajó a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido con el actual ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; y el propio Pablo Bertuzzi. En la misma jornada, el Consejo también tratará las ternas para cubrir las vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal -que el Grupo Clarín siempre sigue de cerca- y otros juzgados. Se trata de un nuevo capítulo de la avanzada del oficialismo en alianza con el sector de la corporación judicial que lidera el clan Mahiques sobre los tribunales.

Una vez que las ternas sean aprobadas, se girarán al Poder Ejecutivo, es decir a Mahiques y al presidente Javier Milei, quienes seleccionarán a sus candidatos para cubrir las vacantes en cuestión. Luego se enviará el pliego de cada postulante seleccionado al Senado donde se espera que suceda lo que pasó este último jueves con los 74 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos que se trataron: que se aprueben por amplia mayoría. ¿Cuándo se espera esta oficialización? Antes de fin de año.

Un tribunal revisor de Comodoro Py “renovado”

El concurso para cubrir dos vacantes en la sala I de la Cámara Federal porteña se abrió a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2020, en el que se definió como irregulares los nombramientos de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia que había realizado el entonces presidente Macri (Juan Bautista Mahiques era consejero de la magistratura y operador judicial de esa administración). Macri había movido a dedo a Bruglia y Bertuzzi para tener el control de este estratégico tribunal revisor de Comdoro Py. Durante el gobierno de Alberto Fernánez, la Corte consideró que las designaciones de Bruglia y Bertuzzi debían cesar cuando se nombrara a sus reemplazantes naturales. Pasaron casi seis años de ese fallo y el concurso para esos reemplazos está a un paso de cerrarse. Este miércoles, el Consejo elegirá a los candidatos para cubrir las mentadas dos vacantes del tribunal clave que revisa todas las causas sensibles para el mundo político que tramitan en Comodoro Py.

Hay tres dictámenes, es decir, tres propuestas de ternas diferentes, y según pudo reconstruir El Destape, pican en punta los dos que tienen a los dos candidatos que pretende nombrar el clan Mahiques: Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi. Yadarola hoy es juez del fuero Penal Económico y es uno de los huemules que viajó a Lago Escondido con el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su padre Carlos “Coco” Mahiques, camarista de Casación, entre otros jueces, funcionarios y hasta un exespía. A juzgar por una filtración de chats, se trató de un viaje financiado por dos ejecutivos de Clarín.

El dictamen de mayoría que se aprobó en la comisión de Selección para integrar la cámara porteña y que será analizando por el Consejo el miércoles está compuesto de la siguiente manera: Primera terna: 1º) Fernando Luis Rodolfo Poviña, 3º) Agustina Inés Rodríguez y 5º) Pablo Yadarola. Segunda terna: 2º) Julio César Di Giorgio, 4º) Cecilia Patricia Incardona y 6º) Pablo Daniel Bertuzzi.

Pero en un dictamen de minoría, a sabiendas de lo que se está tramando, los consejeros Vanesa Siley (diputada por UxP) y Cesar Grau (abogado) propusieron para la primera terna a Poviña, Incardona y a Laura Elena Mazzaferri; y para la segunda terna a Rodríguez, Gonzalo Ezequiel Demián Viña y a Julio César Di Giorgio. De esa forma, quitaron de las ternas a los candidatos del clan Mahiques, Yadarola y Bertuzzi.

Hay, a la vez, un segundo dictamen de minoría, propuesto por el juez Alberto Lugones y el abogado Alberto Maques. Estos consejeros volvieron a incluir a Yadarola y Bertuzzi. Realizaron un mix entre las dos propuestas anteriores. La dupla Lugones-Maques sugirió a: Poviña, Rodríguez y Yadarola para la primera terna (es decir, mantuvo el dictamen de mayoría); y a Viña, Incardona y Bertuzzi para la segunda terna.

En el consejo –donde se requiere el apoyo de los dos tercios de los votos del plenario- es un secreto a voces que se aprobará alguna de las ternas que incluyan al huemul Yadarola y a Bertuzzi. También que se abrirá en la cámara porteña una nueva vacante con la jubilación de Martín “Doctrina” Irurzun, quien cumple 75 años en los próximos días y a pesar de su intención de continuar 5 años más en el cargo, el oficialismo no le extenderá su mandato. Irurzun responde al sector de la corporación judicial que se referencia en el juez supremo Ricardo Lorenzetti y el juez Ariel Lijo y que cayó en desgracia con el ascenso del clan Mahiques.

Según las cuentas que sacan en el gobierno, las nuevas designaciones en la Cámara Federal porteña podrían quedar firmes mucho antes de fin de año.

Se renueva la cámara que Clarin sigue de cerca

El mismo miércoles, el Consejo de la Magistratura –que preside el titular de la Corte, Horacio Rosatti, cuyo hijo Emilio quedó a un paso de ser nombrado juez el pasado jueves- también definirá el concurso 442, a través del que se van a cubrir cuatro vacantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal. Se trata de un tribunal que siguen de cerca las empresas, como el Grupo Clarín. Están en juego un cargo para la sala II y tres cargos para la sala III.

La propuesta que deberá resolver el plenario del consejo incluye en la primera terna a: 1º) Ignacio Martín Rebaudi Basavilbaso, 5°) Alejandro Jorge Nobili y 9°) Juliana Gabriela Kina; en la segunda terna a: 2°) Camilo Jorge Almeida Pons, 6°) Silvia Beatriz Pfarherr y 10°) Javier Pico Terrero; en la tercera terna a: 3º) Silvina Andrea Bracamonte, 7°) Alejandro José Laje y 11º) Marcelo Gota. Y en la cuarta terna a: 4º) José Luis Cassinerio, 8°) Fernando Julián Oltra Santa Cruz y 12°) Sofía Inés Hernández Saint Jean.

Una vez elevado el concurso, el gobierno deberá resolver a qué candidato selecciona de cada terna. Se espera una puja tensa.

Los otros tribunales que se actualizan

Además de las mentadas cámaras, el plenario del consejo también tiene en su orden del día para el próximo miércoles el tratamiento de:

El concurso Nº 430, para cubrir el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 10 de la Capital Federal.



El concurso Nº 460, para cubrir el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Corrientes.



El concurso Nº 483, para cubrir el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de La Plata.



El concurso Nº 493, para cubrir seis cargos en los Jugados Federales con Funciones de Garantía en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, respectivamente, (no habilitados).

Para aprobar cada terna, el plenario del Consejo requerirá alcanzar los dos tercios de los votos. Todo indica que el gobierno en alianza con el sector de la corporación judicial que lideran los Mahiques, y que en el órgano de selección de jueces es representado por Santiago Viola, ya tejió las mayorías necesarias para avanzar con sus postulantes.