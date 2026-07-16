Diego Leuco se la pudrió al Gobierno de Milei en vivo por Luzu TV: "Vayan a..."

Diego Leuco se la pudrió al Gobierno por la medida que acataron de FIFA.

Diego Leuco hizo un contundente descargo este miércoles 15 de julio en Antes que Nadie, el programa que conduce en Luzu TV. Allí se refirió largo y tendido a la prohibición que la FIFA impuso a los hinchas argentinos de llevar objetos que hagan referencia a las Islas Malvinas. Todo esto, con anuencia de la ministra de Seguridad del gobierno nacional de Javier Milei, Alejandra Monteoliva, quien incluso hizo referencia a la simbología como "un mapita" del archipielago.

"Más allá de algunos comentarios cada tanto, sueltos o aislados, las Islas Malvinas son algo que nos une. Son algo que no importa de que partido seas, qué edad tengas, dónde hayas ido al colegio, cuál sea tu clase social, de qué club seas hincha. Malvinas nos une", sostuvo el presentador, para dar inicio a su pensar en vivo.

El cartel desplegado por la Selección Argentina tras el triunfo ante Inglaterra.

Diego Leuco le apuntó a la medida aceptada por el Gobierno de Milei

En esa misma línea, prosiguió: "Es un reclamo de soberanía, no es un reclamo político. Es un reclamo cultural, es un reclamo de identidad, es un reclamo que tiene que ver con la idiosincrasia más plena de la Argentina. Si alguien lleva una bandera con los colores de Argentina, las islas y una bandera británica, ahí estás mezclando colores y puede ser tomado como algo raro. Si tiene sangre la bandera, o un arma, o un cañón bélico o un mensaje amenazante, eso es provocador. Pero una bandera celeste y blanca con las Islas Malvinas... loco, son mis colores, son mis creencias, es mí cultura. Son mis islas para mí. Y si no hay una provocación, no hay un mensaje en contra de nadie, no tiene por qué ser tomado como un argumento político, porque es un argumento cultural".

Tras esto, recordó que "el himno de Malvinas, que todos aprendimos en el colegio, fue compuesto en 1940, mucho antes de la guerra de 1982", por lo que "el reclamo de la soberanía por Malvinas viene metido en el ADN argentino mucho antes de la guerra y va mucho más allá de la guerra". "Obviamente con Inglaterra está este conflicto y que puede haber alguien que le resulte incómodo. Bueno loco, vayan a detener a los violentos si es que hay violencia. Pero esta cosa de 'ante la duda prohibir', ¿por qué no le prohíben a los ingleses que vayan con esa bandera de San Jorge que lo usan un montón de supremacistas blancos en el mundo? ¿A eso no lo consideran un hecho político?".

Finalmente, aseveró: "Una bandera mía, celeste y blanca, con mis colores y las Islas Malvinas, ¿cuál es la provocación? ¿Cuál es la política atrás de esto? Somos eso, somos Maradona, somos Malvinas, somos Messi, somos los que cantan hasta el final, somos lo que somos. No te pueden prohibir ser vos, prohibir tu cultura".