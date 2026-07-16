La fuerte frase de Diego Latorre luego del triunfo de Argentina ante Inglaterra: "Nunca lo será"

Diego Latorre fue fuerte después del partido.

La Selección Argentina volvió a hacer historia. En una noche cargada de tensión y emoción, la Selección venció 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta y se metió en la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España. La remontada, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez tras el tanto inicial de Anthony Gordon, desató la locura en las tribunas y también en las transmisiones que siguieron el partido minuto a minuto.

El comentario de Latorre que se viralizó

Apenas sonó el pitazo final, Diego Latorre, que formó parte del comentario del encuentro, lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. Gambeta trazó un paralelismo con la histórica victoria de 1986, cuando la Argentina de Diego Maradona también eliminó a Inglaterra de un Mundial.

Diego Latorre destrozó a Inglaterra.

"Mismo resultado que en el 86", arrancó Latorre, remarcando la coincidencia entre ambas gestas separadas por 40 años. Pero la definición no terminó ahí.

El comentarista fue por más y dejó una reflexión que generó repercusión inmediata: "Por partidos como éste la Argentina es grande, y por partidos como éste Inglaterra nunca lo será...". La frase, cargada de contundencia, apuntó directamente a la histórica rivalidad entre ambas selecciones, que también incluye el recordado episodio de "La Mano de Dios" y el gol del siglo de Maradona en aquel Mundial de México.

Un triunfo con condimento especial

No fue un dato menor que la Selección haya salido a jugar con la camiseta azul oscuro, la misma que utilizó Maradona en aquella tarde inolvidable de 1986. Una cábala que, para muchos hinchas, terminó siendo determinante en el resultado final.

Con esta clasificación, Argentina buscará quedarse con el bicampeonato mundial el próximo domingo 19 de julio, cuando se mida ante España en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, en lo que promete ser una final de máxima exigencia para el equipo de Lionel Scaloni.