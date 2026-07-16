En América revelaron la reacción de la mamá de Messi al triunfo de Argentina ante Inglaterra: "Tremendo sufrimiento"

Celia Messi sufrió todo el partido.

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales, desató una ola de emoción que traspasó las tribunas de Atlanta y llegó hasta Rosario. Celia Messi, la mamá de Lionel, habló con América Noticias apenas terminado el partido y compartió cómo vivió el desenlace junto a toda la familia, en un mano a mano cargado de intimidad y emoción.

Un festejo familiar cargado de lágrimas

Celia relató que vivió el encuentro rodeada de sus seres queridos, en un clima de máxima tensión hasta el pitazo final, en una tarde donde los nervios se sintieron en cada jugada. "Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos, todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido", contó, y agregó que ella misma les había enviado un video del festejo al equipo del noticiero para que lo compartieran al aire.

Consultada sobre si ya había podido hablar con su hijo tras la clasificación, la respuesta fue inmediata: "Sí, obvio, me dice. Enseguida me llama". La comunicación entre madre e hijo se dio apenas consumado el pase a la final, en medio de la algarabía general por otro logro histórico del equipo de Lionel Scaloni.

"Tremendo sufrimiento"

Fue al describir el momento más tenso del partido cuando Celia soltó la frase que resumió el clima familiar: "Rotos, llorando, tremendo sufrimiento". La definición reflejó la angustia que atravesó todo el entorno de Messi durante los 90 minutos, hasta que el resultado terminó de confirmarse con la remontada in extremis de la Selección.

Un gesto especial para el equipo del programa

Celia, que suele esquivar los micrófonos y rara vez accede a hablar en los medios, también tuvo un gesto de cariño hacia la producción de América Noticias. Al ver el video de la celebración en el estudio, envió un mensaje que el conductor leyó al aire: "qué locura, son hermosos, los amo". Incluso saludó puntualmente a Sol y a Rolo, de Odisea, colaboradores habituales del ciclo, en un gesto que emocionó a todo el piso.

Argentina vuelve hacer historia y venció a Inglaterra.

Superado el nerviosismo de los 90 minutos, la familia Messi se fundió en un abrazo colectivo para celebrar el pase a la gran final, que se jugará el domingo ante España, con la voz de Celia como el testimonio más íntimo de una clasificación que hizo vibrar a todo el país.