Desahogo popular: las imágenes más impactantes de los festejos en Argentina

Kaloian Santos Cabrera

La Selección Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y los festejos se replicaron en todo el país. En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y de las demás provincias miles de argentinos salieron a las calles a festejar el pase a la final, que será el domingo en Nueva Jersey contra España a las 16 horas.

Las imágenes de la jornada mostraron banderas argentinas con las Islas Malvinas, remeras con imágenes de Diego Armando Maradona, bengalas, cánticos y una multitud que colmó el centro porteño y el Obelisco como epicentro de la fiesta, marcaron una jornada cargada de emoción, en la que miles de argentinos festejaron la clasificación argentina al último partido del certamen.

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