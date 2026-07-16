Fueron enemigos en la Guerra de Malvinas y el teatro los unió: regresa Campo Minado, la obra que conmovió al mundo

Regresa Campo minado a Argentina: tendrá funciones en el Teatro Coliseo, en noviembre (PH: Manuel Abramovich).

A diez años de su estreno y en el marco de los 150 años del Buenos Aires Herald, Campo Minado, la aclamada obra teatral de Lola Arias que reúne a veteranos argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas y recorrió el mundo, regresa a los escenarios nacionales. A partir del jueves 19 de noviembre se realizará en el Teatro Coliseo un ciclo de funciones limitadas.

Campo Minado reúne a veteranos argentinos e ingleses de la guerra de Malvinas para explorar lo que quedó en sus memorias cuarenta y cuatro años más tarde. En un set de filmación convertido en máquina del tiempo, quienes combatieron se teletransportan al pasado para reconstruir sus recuerdos de la guerra y de su vida en posguerra. La obra explora los archivos reales de la guerra a través del uso de video y los protagonistas integran una banda de música que toca en vivo. Campo Minado indaga las marcas que deja la guerra, la relación entre experiencia y ficción, las mil formas de representación de la memoria.

Campo minado, la obra que emocionó al mundo, vuelve a Argentina.

Desde su estreno en Inglaterra en mayo de 2016, Campo Minado se convirtió en un fenómeno internacional. Se presentó en los grandes teatros del mundo, recorriendo ciudades de Estados Unidos, España, Portugal, Escocia, México, Brasil, Suiza, Lituania y Bélgica, y realizó exitosas temporadas en Argentina, siempre con localidades agotadas y enorme repercusión. Su regreso a Buenos Aires coincide con dos aniversarios emblemáticos: una década de vida de la obra y los 150 años de la fundación del Buenos Aires Herald.

Elenco completo de Campo minado (PH: Manuel Abramovich).

Los protagonistas

Lou Armour fue tapa de todos los diarios cuando los argentinos lo tomaron prisionero el 2 de abril y hoy es maestro de escuela. Su historia será encarnada por el veterano y actor Tip Cullen.

fue tapa de todos los diarios cuando los argentinos lo tomaron prisionero el 2 de abril y hoy es maestro de escuela. Su historia será encarnada por el veterano y actor Tip Cullen. Rubén Otero sobrevivió al hundimiento del buque General Belgrano y ahora tiene una banda tributo a los Beatles.

sobrevivió al hundimiento del buque General Belgrano y ahora tiene una banda tributo a los Beatles. David Jackson pasó la guerra escuchando y transcribiendo códigos por radio, y hoy escucha a otros veteranos en su consultorio de psicólogo.

pasó la guerra escuchando y transcribiendo códigos por radio, y hoy escucha a otros veteranos en su consultorio de psicólogo. Gabriel Sagastume fue un soldado que nunca quiso disparar y hoy es abogado penalista.

fue un soldado que nunca quiso disparar y hoy es abogado penalista. Sukrim Rai fue un ghurka que supo usar su cuchillo y actualmente trabaja como guardia de seguridad.

fue un ghurka que supo usar su cuchillo y actualmente trabaja como guardia de seguridad. Marcelo Vallejo fue apuntador de mortero y ahora es campeón de triatlón.

Lou Armour y Marcelo Vallejos en Campo minado (PH: Tristram Kenton).

Funciones confirmadas

Jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre a las 20:00 hs. Tickets disponibles a partir del miércoles 10 de junio en ticketek.com.ar.