Messi habló tras el pase a la final: "En el Himno empezamos a sentir cosas diferentes"

Messi aseguró que "todas las finales" son "especiales", ya que son "finales del mundo y cada una tiene su cuota diferente".

Lionel Messi habló luego del histórico triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra, que llevó a la Argentina a su tercera final de los últimos cuatro mundiales. El capitán de la Selección expresó su emoción y valoró el objetivo que alcanzaron este miércoles en Atlanta.

Messi aseguró que "todas las finales" son "especiales", ya que son "finales del mundo y cada una tiene su cuota diferente". También expresó que es "muy lindo vivirlo otra vez" y cree que "es una locura lo que consiguió este grupo, dos finales del mundo seguidas".

"En lo personal, jugar tres finales del mundo creo que lo hicieron pocos futbolistas. Más por cómo se dio el Mundial, por cómo se dio el partido de hoy, el rival de hoy, ganarle al rival que le ganamos, pasaron cosas increíbles", afirmó en diálogo con la prensa.

Mucho más que un partido de fútbol

Antes del encuentro contra Inglaterra, gran parte del plantel y cuerpo técnico habían indicado que sólo era un partido de fútbol. "En el himno empezamos a sentir cosas diferentes, especiales, sin dejar de lado que era un partido. Ninguno quería perderlo y la gente de Argentina quería esta alegría, no quería perder contra Inglaterra; nosotros lo vivimos de esa manera. Gracias a Dios, lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos".

"El grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más. Era una victoria más que el pueblo argentino la quería y nosotros también, y es una locura jugar dos finales del mundo seguidas. Lo fuimos a buscar otra vez cuando se puso fea. No dejamos de intentar, le pusimos mucho juego cuando estábamos abajo y los metimos en un arco, una felicidad enorme", insistió el capitán de la Selección Argentina.

El agradecimiento al grupo

"Hay que disfrutar al máximo, como lo hizo la gente en todo el Mundial. Había mucha gente que no confiaba en este grupo; yo nunca dejé de hacerlo y de creer. Sé de qué son capaces estos chicos y sabía que cuando estamos juntos sacamos de donde tenemos. Podíamos llegar con jugadores en dudas y lesionados, pero este grupo compite al máximo", sostuvo Leo.

“Nos terminamos metiendo en una nueva final; creo que son cinco seguidas, dos del mundo seguidas, es impresionante. Pero este grupo no me sorprende a mí, sabía de lo que éramos capaces, por ahí la gente tenía dudas porque llevábamos jugadores al límite, pero este grupo cuando se junta siempre da un plus, se contagia uno a otro y saca de donde no tiene para dar el máximo”.

Por último, Messi contó algunos detalles de su intimidad. "Disfruto con mi mujer, mi familia. Recién terminé de hablar con mi papá, mi mamá, mis tíos, parte de mis hermanos que están allá. Eso también lo hace especial, vivirlo de otra manera. Mucha felicidad en la familia y darle otra alegría a los argentinos".

Además, le pidió a los hinchas que lo sigan "disfrutando", ya que hoy consiguieron lo que quería desde el principio: jugar otra final. "Sé que salió mucha gente a la calle, en el Obelisco. Que sea lo que Dios quiera", cerró.