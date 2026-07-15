Nancy Pazos celebró la victoria de Argentina contra Inglaterra con una dedicatoria especial a Monteoliva: "Ahora mismo..."

Nancy Pazos no se olvió de Monteoliva.

Nancy Pazos celebró la victoria ante Inglaterra con una dedicatoria especial a Monteoliva. Argentina se metió en la final del Mundial 2026 con una remontada agónica ante Inglaterra, y la periodista fue una de las protagonistas de la noche fuera de la cancha. Pazoz, que viajó a Atlanta para presenciar el partido, celebró el 2-1 con un festejo que se viralizó al instante en las redes sociales.

Un Mundial atravesado por la polémica

La previa del cruce entre la Selección y los ingleses había estado marcada por la decisión de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de prohibir el ingreso al Mercedes-Benz Stadium de banderas, camisetas o cualquier objeto con referencias a las Islas Malvinas. La medida, según explicó la funcionaria, formaba parte de un operativo especial coordinado entre Estados Unidos, la FIFA y las autoridades argentinas, que incluyó unos 1.600 efectivos policiales, para evitar incidentes en un partido de alto voltaje.

Nancy Pazos vivió la semifinal desde el estadio.

La restricción generó un fuerte rechazo en las redes, donde muchos usuarios cuestionaron que se considerara "mensaje político" un reclamo histórico de soberanía frente a Inglaterra.

El festejo de Pazos y el mensaje para Monteoliva

En medio de la efervescencia por el triunfo, Pazos no se guardó nada. Desde la tribuna, mostró una gorra con la imagen de las Islas Malvinas —que finalmente sí logró ingresar al estadio pese a la prohibición— y lanzó una frase directa a la ministra: "Ahora mismo en el estadio de Atlanta. Para AleMonteoliva que lo mira por TV".

El posteo se sumó a otro momento viral protagonizado por la periodista horas antes, cuando en un móvil para "Intrusos" (América TV) se sumó a los cánticos de la hinchada y volvió a apuntar contra la funcionaria con un contundente "para vos, Monteoliva".

El mensaje de Nancy Pazos contra Monteoliva.

Un festejo con eco en todo el país

Con la clasificación asegurada, Argentina espera ahora a España en la gran final del domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en busca de revalidar el título obtenido en 2022. El cruce entre Pazos y Monteoliva, mientras tanto, sigue generando repercusiones y volvió a poner sobre la mesa el debate por la prohibición de símbolos vinculados a Malvinas en un Mundial que ya tiene a los argentinos soñando con otra estrella.