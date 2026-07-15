El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial, en la que se medirá con España el próximo domingo en Nueva York. El mandatario también destacó el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni, pero también cuestionó las reivindicaciones populares de la soberanía sobre las Islas Malvinas, justo después de que el plantel festejara con una bandera que expresaba una consigna clara para todo el país: "Las Malvinas son argentinas".

Milei expresó su “alegría inmensa” por el triunfo y sostuvo que, tras comenzar en desventaja, “Argentina lo pasó por arriba”, al considerar que el equipo fue ampliamente superior a Inglaterra. El mandatario también elogió la actual del plantel, especialmente la del capitán Lionel Messi.

Messi volvió a demostrar su "jerarquía" en un partido de máxima exigencia. Consideró que el capitán argentino saldó una de las “materias pendientes” que se le atribuían con la Selección y destacó su participación decisiva en el segundo gol.

Un festejo malvinense

Al ser consultado sobre el significado de la victoria frente a Inglaterra, Milei solicitó no vincular el resultado deportivo con el reclamo por las Islas Malvinas y sostuvo en diálogo radial que “es un partido de fútbol”. Además, resaltó que la recuperación de la soberanía "se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos”, al tiempo que destacó los avances alcanzados por la Argentina en el plano diplomático.

Sin embargo, el seleccionado demostró que lo de esta tarde fue más que un partido de fútbol, ya que se pudo ver cómo se cantó el himno con mayor fuerza que en etapas decisivas anteriores de este mundial e incluso durante la celebración por el pase a la final, una bandera con la expresión "Las Malvinas son argentinas" fue desplegada por los jugadores este miércoles en el Mercedes Benz-Stadium de Atlanta.

"Entiendo que es difícil, pero las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos, berretas, que, si eso uno lo llevara al plano internacional, sería verdaderamente de características pobres y muy malas", remarcó el jefe de Estado.

Ante una posible bicampeonato mundial de la Selección Argentina, el presidente reiteró que la Casa Rosada se encuentra a disposición del equipo si los jugadores deciden celebrar allí junto a los argentinos. También señaló que ya fueron previstos los dispositivos necesarios para garantizar que el festejo sea "exclusivamente" de los futbolistas y de la gente, "sin interferencias".

Milei también confirmó que seguirá la final desde la Quinta Presidencial de Olivos, como lo viene haciendo desde que empezó. Por último, expresó su reconocimiento al cuerpo técnico encabezado por Scaloni y a todo el plantel por "las enormes alegrías" que le brindan al país.