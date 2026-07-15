Comedia y ciencia ficción para ver con los más chicos: la película de animales que arrasa en Disney

El filme es perfecto para disfrutar de un momento de diversión con niños.

Encontrar una producción que logre cautivar la atención de los niños y, al mismo tiempo, resulte entretenida y valiosa para los adultos no siempre es una tarea sencilla. Por eso, Hoppers: Operación Castor, la última gran apuesta animada de Pixar Animation Studios disponible en la plataforma Disney+, se alza como la opción perfecta para disfrutar de una tarde de cine en casa.

La historia gira en torno a Mabel, una joven de 19 años con un amor incondicional por la naturaleza y, en especial, por una colonia de castores que habita en un claro cercano a su hogar en la ciudad de Beaverton. La tranquilidad de este ecosistema se ve seriamente amenazada cuando el ambicioso alcalde local, Jerry Generazzo, decide proyectar una autopista que pasará justo por encima del hábitat de los animales.

Para frenar esta destrucción, Mabel toma una decisión fuera de lo común y decide transferir su conciencia a un robot con apariencia de castor real. Este ingenioso recurso científico le permite infiltrarse en la colonia, comunicarse directamente con los animales y buscar la forma de salvar su hogar, lo que desatará una imprevista y divertida rebelión animal en el proceso.

El gran atractivo de esta producción para el público infantil radica en su excelente equilibrio entre la comedia visual y un ritmo sumamente ágil. El contraste de una mente humana atrapada en la fisionomía de un castor robótico genera de inmediato situaciones repletas de enredos, caídas y risas aseguradas para los espectadores más pequeños.

Hoppers.

Al mismo tiempo, la película plantea un mensaje ecológico de muy fácil asimilación, promoviendo la empatía, la compasión por la fauna y el sentido de comunidad de forma natural y sin recurrir a discursos solemnes o densos. El largometraje se completa con un destacado despliegue técnico y sonoro que mantiene la atención de principio a fin.

Bajo la dirección de Daniel Chong, el film brilla por su vibrante paleta de colores y un diseño de personajes entrañable que resulta sumamente vistoso. A esto se le suma el aporte del experimentado compositor Mark Mothersbaugh en la banda sonora y la interpretación de SZA en el tema de cierre Save the Day, dándole un marco musical dinámico y moderno.

Elenco de Hoppers