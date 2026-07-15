En mayo, el uso de la capacidad instalada industrial volvió a presentar números en rojo

La administración Milei sigue empeñada en destruir el entramado productivo. En mayo de este año, la utilización de la capacidad instalada en el sector fabril se ubicó en 58,4%, nivel inferior al del mismo mes de 2025 cuando se había ubicado en el 58,9%. Los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron los productos minerales no metálicos (55,5%), edición e impresión (54,0%), industria automotriz (45,5%), productos del tabaco (43,2%), productos textiles (42,2%), productos de caucho y plástico (39,6%) y metalmecánica excepto automotores (38,7%).

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas. En mayo, volvió a presentar una caída interanual.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron la refinación del petróleo (88,7%), industrias metálicas básicas (75,4%), papel y cartón (68,1%), sustancias y productos químicos (65,6%) y productos alimenticios y bebidas (60,0%). El sector de los hidrocarburos sigue empujando la economía mientras que los rubros vinculados al mercado interno siguen en baja.

Ni la maquinaria agrícola resiste

La principal incidencia negativa se observó en la metalmecánica excepto automotores, con un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,7%, inferior al del mismo mes del año anterior (46,0%).

“Esto se relaciona principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. De acuerdo con datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria presenta una disminución interanual de 29,6%, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una caída de 34,1% para la misma comparación”, puede leerse en el último informe del Indec.

Los productos alimenticios y bebidas presentaron un nivel de utilización de la capacidad instalada de 60,0%, inferior al registrado en mayo del año anterior (61,7%). “Esto se vincula con la disminución en la producción de carne vacuna y con una menor elaboración de bebidas”, agregaron desde el ente oficial.

Según datos del IPI manufacturero, la producción de carne vacuna registró en mayo una caída interanual de 7,7%, mientras que la producción de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas registra una baja interanual de 9,3%. Por su parte, según datos de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), el volumen de ventas de gaseosas, aguas con y sin gas aguas saborizadas, jugos, bebidas isotónicas y energizantes mostraron una variación interanual negativa de 14,6%.

Acorde al modelo de economía de enclave sin encadenamientos productivos del RIGI, la principal incidencia positiva se registró en la refinación del petróleo, que presentó en mayo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 88,7%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (73,3%), a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.

“En efecto, según datos del IPI manufacturero la elaboración de gasoil y naftas presentan subas interanuales de 23,8% y 18,3%, respectivamente”, concluyó el Indec.