Meta-argentinidad: el fenómeno cultural que está cambiando la forma de ser argentino.

Durante años, la globalización impulsó consumos cada vez más homogéneos, donde las mismas marcas, estéticas y referencias culturales se repetían en distintas partes del mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a consolidarse un movimiento que va en sentido contrario: la revalorización de lo propio. En Argentina, esa corriente se conoce como meta-argentinidad.

El concepto fue desarrollado por la analista de tendencias Gaba Najmanovich para describir una nueva forma de relacionarse con la identidad nacional. No se trata simplemente de exhibir símbolos patrios o repetir tradiciones, sino de reinterpretarlas con una mirada contemporánea, irónica y consciente, mezclando nostalgia, humor y orgullo por la cultura local.

¿Qué significa la meta-argentinidad?

El prefijo "meta" hace referencia a una mirada que reflexiona sobre sí misma. Aplicado a la cultura, implica tomar elementos conocidos y resignificarlos desde una nueva perspectiva. En este caso, la argentinidad deja de ser solamente una identidad heredada para convertirse también en una elección estética y cultural.

Así, costumbres cotidianas como compartir un mate, reunirse en un bodegón, escuchar rock nacional o reivindicar íconos populares dejan de verse como simples hábitos y pasan a transformarse en símbolos que se muestran con orgullo tanto dentro como fuera del país.

El rasgo distintivo de la "meta-argentinidad" es combinar elementos tradicionales con códigos actuales, especialmente aquellos que circulan en internet y las redes sociales.

Especialistas en tendencias ubican uno de los grandes impulsos de este fenómeno después de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. A partir de entonces comenzó a crecer una sensación de pertenencia que trascendió el deporte y llegó al diseño, la gastronomía, la música y las redes sociales.

Uno de los ejemplos más visibles apareció durante la Semana de la Moda de Milán, donde el director creativo argentino Adrián Appiolaza incorporó referencias como Mafalda, Eva Perón y el Obelisco en una colección de Moschino. Para muchos analistas, esa propuesta confirmó que la identidad argentina también podía convertirse en un lenguaje de alcance global.

Una identidad que se reinventa

La meta-argentinidad no busca volver al pasado de manera literal. Su rasgo distintivo es combinar elementos tradicionales con códigos actuales, especialmente aquellos que circulan en internet y las redes sociales. Por eso conviven el lenguaje de los memes con referencias al barrio, las recetas familiares con propuestas gastronómicas modernas y los objetos cotidianos convertidos en piezas de diseño. La identidad deja de ser estática para transformarse en un recurso creativo que dialoga con las nuevas generaciones.

Aunque el término nació para describir lo que ocurre en el país, los especialistas sostienen que responde a una tendencia internacional. Frente a un escenario cada vez más globalizado, distintas sociedades comenzaron a recuperar símbolos propios como forma de diferenciarse y fortalecer su identidad cultural.