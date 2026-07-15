Outfit para el Mundial 2026: cómo ajustar la camiseta de Argentina para que te quede entallada.

Si te querés poner la camiseta de la Selección Argentina pero no te gusta que quede holgada, este truco para ajustarla y que te vaya bien al cuerpo te va a encantar. Si bien muchas se sienten cómodas con la moda oversize, otras personas prefieren llevar ropa más entallada, y aunque esto parezca algo incompatible con las camisetas deportivas, hay un truco para lograrlo.

Delfi Morosoly, creadora de contenido de moda y creatividad, compartió su truco para entallar la camiseta de Argentina y que quede bien a la cintura. "Para poder entallarla yo uso un corsét para poder meter por adentro la remera", explica. Si no tenés no te preocupes, podés reemplazar por un corpiño deportivo o una remera muy ajustada que tengas.

También necesitás dos alfileres de gancho, una cinta idealmente blanca o celeste. Con estos elementos, y siguiendo el paso a paso correctamente, vas a lograr que tu camiseta te quede al cuerpo en pocos minutos. Se recomienda que mires el video completo para poder entender cómo hacerlo bien.

Cómo ajustar la camiseta de Argentina para que te vaya bien al cuerpo

Vas a necesitar

Corsét (también puede ser camiseta ajustada o top deportivo)

2 alfileres de gancho

Cinta, preferentemente celeste o blanca

El paso a paso

Primero, ponete el corsét y arriba la camiseta. Ponete una alfiler de gancho sobre la camiseta de cada lado, para que funcionen como presillas por las que vas a pasar la cinta. Pasá la cinta por atrás y hacé un moño en la espalda, ajustá y ya te queda bien pegada a la cintura. Por último, meté la parte que te sobra de la camiseta por adentro del corsét. ¡Listo!

Cómo stylear la camiseta de Argentina si tenés frío

Si tenés frío, podés ponerte una camiseta manga larga debajo. Ponétela con un pantalón e idealmente con botas de caña alta, para que sufras menos el frío en las piernas. Si te vas a poner zapatillas, podés usar medias largas debajo y/o polainas.

Si la camiseta manga larga no te es suficiente y seguís teniendo frío, podés optar por ponerte un suéter de lana pegado al cuerpo, preferentemente que sea polera. De esta forma, la camiseta no te va a molestar arriba.