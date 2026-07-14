La leyenda de la Fórmula 1 que se reunió con Franco Colapinto en el Festival de la Velocidad de Goodwood

Colapinto estuvo este fin de semana en Goodwood.

Después de haber obtenido el noveno lugar en el GP de Gran Bretaña, Franco Colapinto no tuvo actividad este fin de semana en la Fórmula 1, que espera al viernes para el inicio del Gran Premio de Bélgica. A pesar de eso, el pilarense no tuvo tiempo libre, ya que estuvo en el Festival de la Velocidad de Goodwood como uno de los invitados de honor para realizar una nueva exhibición al mando del Lotus E20.

No obstante, a diferencia de lo sucedido con su presentación en Buenos Aires, Alpine no envió solamente al piloto argentino, sino que también estuvieron presentes Pierre Gasly y otros pilotos de la academia, tales como Nina Gademan, Paul Aron y Alex Dunne. Ahora bien, Colapinto tuvo que esperar al domingo para participar del prestigioso evento que se llevó a cabo en Sussex, donde tuvo la oportunidad de coincidir con un histórico de la F1.

Y es que durante la jornada del domingo, Franco se encontró con Jackie Stewart, quien fue campeón de la máxima categoría en tres oportunidades, en concreto en 1969, 1971 y 1973, el año de su retiro de la competencia. De hecho, la noticia de la reunión del británico con el argentino se dio en la residencia Goodwood y salió a la luz con un posteo que se hizo viral en las redes sociales, con ambos mirando a la cámara para inmortalizar el momento.

A diferencia del piloto de Alpine, el expiloto inglés no tuvo acción en la pista y en la emblemática colina, aunque hay un antecedente cercano de su última salida, ya que el año pasado giró a bordo de su histórico monoplaza de Tyrell, equipo con el que obtuvo sus últimos dos títulos. Con 85 años sobre sus hombros, Stewart se sumó al GP de Baréin 2025 como parte de una campaña para su fundación, la cual está dedicada a la lucha contra la demencia, enfermedad mental que padece su esposa.

Ahora con 87 años, el británico continúa con la lucha de su fundación y sigue haciendo actos de presencia en los eventos del mundo del automovilismo, algo que le permitió tener su encuentro con Colapinto. Por su parte, cabe mencionar que el argentino tuvo dos salidas el domingo al mando del Lotus E20, además de que formó parte del fan zone y protagonizó varias entrevistas durante el día.

Stewart se retiró de la F1 en 1973.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Gran Bretaña, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Spa-Francorchamps. Allí se desarrollará el Gran Premio de Bélgica por la décima fecha entre el 17 y 19 de julio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.