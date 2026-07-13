Disney+ cambia para siempre: el plan secreto para competir con YouTube y ofrecer contenido sin pagar

Fuente: Diario Bitcoin.

Cada suba de precio en el streaming empuja a más usuarios hacia YouTube. Mientras Disney+ cotiza hasta USD 19,99 al mes sin publicidad en Estados Unidos, YouTube sigue siendo gratuito, crece como destino de entretenimiento televisivo y consolida su dominio en pantallas grandes. Servicios como Tubi y The Roku Channel también ganan terreno con catálogos sin suscripción. Ese contexto explica por qué Disney estaría mirando en esa dirección.

Qué se sabe de la propuesta y cuánto es oficial

La propuesta no es una decisión tomada. Según Business Insider, Adam Smith habría presentado la idea ante el personal de la compañía en una asamblea interna, sin precisar plazos ni el alcance real de la iniciativa. Fuentes de la compañía habrían enfatizado que se trata de conversaciones en desarrollo, no de anuncios formales.

Disney ya tiene antecedentes en la distribución gratuita: parte de su contenido circula en plataformas externas como YouTube e ITVX como parte de una estrategia de alcance más amplio. El nivel gratuito representaría un paso más en esa dirección, aunque implicaría un cambio de modelo para una plataforma que eliminó su período de prueba gratis a finales de 2021 y no lo recuperó.

Qué contenido podría ser gratuito y bajo qué condiciones

La propuesta no implicaría abrir todo el catálogo sin costo. Los modelos que se estarían evaluando incluyen canales lineales de acceso libre, una selección acotada de títulos más antiguos disponibles bajo demanda o la posibilidad de ver el primer episodio de algunas series. En todos los casos, el acceso gratuito iría acompañado de una mayor carga publicitaria respecto a los planes de pago.

Netflix también mueve el tablero

Disney no es la única plataforma que reformula su modelo. Netflix estaría evaluando incorporar canales de televisión en vivo a su catálogo para frenar la caída en la participación de sus suscriptores, según The Wall Street Journal. La compañía habría discutido internamente la posibilidad de transmitir contenido de forma continua y también exploró integrar servicios de terceros como Peacock. La televisión en vivo tiene una ventaja concreta para los anunciantes: los usuarios no pueden saltarse los comerciales.