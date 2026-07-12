A sus 34 años, Burn se erige como el inesperado guerrero de Inglaterra en el Mundial

Entrenamiento de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026

​La chilena parecía destinada a entrar en el ángulo, un último y desesperado intento de una selección mexicana animada a más no poder por casi 90.000 aficionados en el Estadio Azteca, pero una imponente figura vestida de blanco ‌se elevó por encima del caos y despejó el ‌balón de cabeza.

Seis días después, con Inglaterra aferrándose a su ventaja en los últimos compases de su victoria por 2-1 en la prórroga de los cuartos de final contra Noruega, Dan Burn se lanzó hacia Leo Ostigard para alcanzar otro balón alto, despejándolo con un cabezazo feroz antes de pasar por encima del defensa noruego y correr hacia la grada gritando de alegría.

En esos dos momentos, el defensa central de 34 años se dio a conocer en el escenario del Mundial.

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Burn llevaba solo unos minutos en el campo cuando se vio envuelto en el fragor del choque de octavos de final de Inglaterra contra México, después ​de que el equipo de Thomas ⁠Tuchel se quedó con 10 hombres. Al final de la noche se había convertido en un símbolo de resistencia, repeliendo ‌el bombardeo aéreo de México mientras Inglaterra se aferraba a una dramática victoria por 3-2.

Llevó esa ⁠misma presencia contundente e intransigente a la victoria del sábado sobre Noruega, ⁠ayudando a Inglaterra a superar una tensa batalla en la prórroga y a sellar su pase a las semifinales.

En dos partidos, ha realizado nueve despejes y dos bloqueos.

La mayoría de las historias del Mundial comienzan con jóvenes promesas. La de Burn comenzó con un ⁠rechazo.

Descartado por el Newcastle United cuando era niño, reconstruyó su carrera por los caminos secundarios del fútbol, jugando ​en el Darlington en las divisiones inferiores antes de ganarse oportunidades en el Fulham, el ‌Wigan Athletic y el Brighton & Hove Albion.

Cuando regresó al Newcastle, ‌el club de su infancia, en 2022, era difícil prever que aún le esperaba el reconocimiento de la selección ⁠inglesa; menos aún que su primer Mundial llegaría a los 34 años.

"Si me hubieras preguntado cuando estaba en el Darlington, en la Conference y la League Two, si estaría aquí, probablemente habría dicho que no", dijo Burn tras llegar a Norteamérica con la plantilla de Tuchel. "Sobre todo a esta edad".

RESILIENCIA Y PERSEVERANCIA

Sin embargo, la edad de Burn se ha convertido en parte de su ​atractivo. En un deporte ‌obsesionado con la juventud, este defensa central de 2 metros representa algo diferente: resiliencia, persistencia y la posibilidad de que las carreras no siempre sigan una línea recta.

Pasó gran parte de las primeras semanas del torneo disfrutando de una experiencia que antes solo había visto desde lejos. Burn recordó el Mundial de 2002 como uno de sus primeros recuerdos futbolísticos y dijo que el simple hecho de formar parte de la selección de ⁠Inglaterra le parecía surrealista.

Habló de celebrar las victorias con la afición, de cantar el éxito de Oasis "Wonderwall" tras la victoria de Inglaterra en su debut contra Croacia y de intentar saborear cada momento de su primer gran torneo.

Luego llegó México.

Inglaterra ganaba 3-2, pero se veía en apuros tras la tarjeta roja a Jarell Quansah. Y aunque muchos aficionados quizá fruncieron el ceño cuando Tuchel recurrió a Burn, él confió en que el defensa ayudaría a mantener la ventaja en uno de los estadios más intimidantes del fútbol mundial.

Burn respondió con una actuación contundente, ganando duelos aéreos, despejando el peligro y ayudando a Inglaterra a sobrevivir a una avalancha de presión en los últimos compases.

La ‌defensa sin adornos de Burn también lo ha convertido en un insólito héroe de culto en las redes sociales. Un aficionado sugirió en X que Burn debería tener su propia música de entrada espectacular, acompañada de un espectáculo de luces, cuando sale al campo.

Con 34 años y 58 días, se convirtió en el cuarto jugador de más edad en debutar en un Mundial con la selección de Inglaterra.

Para el partido de cuartos de final contra Noruega, Burn restó rápidamente importancia a los elogios generados por la actuación ante ‌México, afirmando que el resultado serviría de poco si Inglaterra no lograba avanzar más en el torneo.

Acogió con agrado la perspectiva de otro duelo físico con Erling Haaland, afrontándolo con la misma confianza discreta que ha caracterizado su carrera.

Quizá por eso la historia de Burn trasciende el ‌fútbol. En un torneo dominado ⁠por superestrellas mundiales y prodigios valorados en millones de dólares, aquí hay un jugador al que a los 11 años le dijeron que no era lo suficientemente bueno, que pasó años abriéndose camino a ​duras penas en el fútbol inglés y que alcanzó el mayor escenario del fútbol solo cuando la mayoría de las carreras internacionales ya han alcanzado su punto álgido.

"Es bonito porque no hay un camino recto para jugar al fútbol y tener éxito en este deporte", dijo Burn. "Espero que esto sirva de inspiración a los niños".

Con información de Reuters