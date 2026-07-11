Buenos Vampiros vuelve a Niceto con un show clave antes de su nueva gira por Europa.

La escena alternativa argentina suma una cita imperdible en agosto. Buenos Vampiros volverá a presentarse en la Ciudad de Buenos Aires con un show especial en Niceto Club, donde repasará las canciones que marcaron su trayectoria y ofrecerá un adelanto del material que formará parte de su próximo disco de estudio.

La cita será el miércoles 13 de agosto en Niceto Club y funcionará como el último gran encuentro con el público porteño antes de que la banda emprenda una nueva gira por Europa, donde continuará consolidando el crecimiento internacional que viene experimentando en los últimos años. La apertura de la noche estará a cargo de Lagrimitas, grupo punk integrado por mujeres, mientras que las entradas ya se encuentran disponibles a través de Venti.

El concierto llega pocas semanas después del lanzamiento de "No hay amor que nos salve", el primer anticipo del cuarto álbum de Buenos Vampiros. La canción mantiene la identidad sonora que convirtió al grupo en una de las propuestas más destacadas de la nueva generación del rock argentino: guitarras intensas, atmósferas melancólicas y una lírica atravesada por el desencanto y la sensibilidad emocional.

Publicado por Casa del Puente Discos, el sencillo marca el inicio de una nueva etapa artística para la banda y anticipa el sonido del álbum que verá la luz este año. El estreno también coincidió con el anuncio de una nueva gira europea que los llevará nuevamente por distintas ciudades del continente.

El gran presente de Buenos Vampiros

El presente del grupo encuentra sustento en un recorrido que no dejó de crecer. Durante el último año, Buenos Vampiros realizó una extensa gira por Argentina, agotó varias fechas en Europa, participó de algunos de los festivales más importantes del país y fue una de las bandas invitadas para abrir el histórico concierto de Iggy Pop en el Movistar Arena.

A ese recorrido se sumó el "Triple Frontera Tour", una serie de presentaciones por Argentina, Uruguay, Brasil y Perú que reforzó su presencia en la escena latinoamericana y amplió el alcance de su propuesta más allá de las fronteras nacionales.

Formada en Mar del Plata en 2018, la banda está integrada por Ignacio Perrotta, Irina Tuma, Luana Giobellina y Mora Murguet. En pocos años logró construir una identidad propia combinando elementos del post-punk, el dream pop y la new wave, con canciones de fuerte impronta emocional y un sonido que la posicionó entre las revelaciones del rock independiente argentino.

Con los discos Paranormal (2019), Destruya! (2022) y Entre Sombras (2024), el grupo pasó por escenarios como Niceto Club, CC Konex, Teatro Vorterix, C Art Media y el Movistar Arena, además de compartir cartel con artistas internacionales como DIIV, Dry Cleaning, American Football y Ana Curra, y referentes locales como Juana Molina, Daniel Melero, Barbi Recanati y Las Ligas Menores.

Ahora, antes de volver a cruzar el Atlántico para una nueva serie de conciertos y presentar oficialmente su cuarto trabajo discográfico, Buenos Vampiros eligió Niceto Club para ofrecer un show que promete reunir tanto los clásicos de su repertorio como las primeras señales de la etapa que está por comenzar.