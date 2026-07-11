Sheinbaum busca restablecer relaciones con Perú tras la proclamación de Fujimori

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que instruyó a su canciller para iniciar conversaciones con Perú con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde noviembre de 2025. La decisión llega luego de que la presidenta electa peruana, Keiko Fujimori, manifestara su intención de recomponer el vínculo bilateral.

Aunque el Gobierno mexicano ratificó su disposición al diálogo, Sheinbaum aclaró que no modificará su postura sobre la destitución del expresidente Pedro Castillo, a la que sigue considerando un proceso arbitrario. La iniciativa busca abrir una nueva etapa en la relación entre ambos países.

Sheinbaum impulsa un acercamiento con Perú

La presidenta Sheinbaum confirmó que dio instrucciones a su canciller, Roberto Velasco, para iniciar contactos con las futuras autoridades peruanas con el objetivo de normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El anuncio se produjo después de que la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, expresara públicamente su interés en reconstruir los vínculos con México, en lo que representaría "una señal de distensión" tras varios meses de enfrentamiento diplomático, de acuerdo a analistas en Lima.

Sheinbaum aseguró que su gobierno está dispuesto a avanzar en un nuevo diálogo bilateral y remarcó que el acercamiento deberá contemplar las particularidades del conflicto que llevó a la ruptura de las relaciones entre ambos Estados.

Por qué México y Perú rompieron relaciones

Las relaciones diplomáticas entre México y Perú quedaron interrumpidas en noviembre de 2025. La decisión fue tomada por el entonces gobierno de Dina Boluarte, luego de que México concediera asilo político a Betsy Chávez, ex primera ministra del expresidente peruano Pedro Castillo.

Ese episodio profundizó la tensión entre ambos gobiernos, que ya mantenían diferencias políticas desde la destitución de Castillo por parte del Congreso peruano. Desde entonces, el vínculo bilateral quedó prácticamente paralizado y sin representación diplomática plena.

La postura de Claudia Sheinbaum sobre Pedro Castillo

Durante el anuncio, Sheinbaum dejó en claro que el eventual restablecimiento de las relaciones no implicará un cambio en la posición oficial de México respecto de la crisis política peruana.

La mandataria reiteró que continúa considerando "arbitraria" la destitución de Pedro Castillo, quien fue removido de la Presidencia tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022. Pese a ello, Sheinbaum aseguró que su administración buscará separar las diferencias políticas del trabajo diplomático necesario para reconstruir la relación entre ambos países.

El gesto de Keiko Fujimori

Uno de los factores que impulsó el acercamiento fue la decisión de Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, de manifestar públicamente su voluntad de recomponer los lazos con México. La dirigente asumirá la Presidencia peruana el próximo 28 de julio y, antes de su llegada al poder, envió este mensaje de apertura hacia el gobierno mexicano.

Sheinbaum valoró esa actitud y sostuvo que representa una oportunidad para dejar atrás las tensiones que marcaron la relación bilateral durante los últimos meses.

No obstante, el proceso dependerá de las conversaciones que mantengan ambas administraciones una vez que Keiko Fujimori asuma formalmente la Presidencia. Mientras tanto, el Gobierno mexicano insiste en que la ruptura de relaciones fue una decisión adoptada por Perú y no por México.