EN VIVO
Anses

SUAF de ANSES: requisitos y quiénes lo cobran en julio 2026

Las Asignaciones Familiares se actualizan este mes con un aumento del 2,15%. Qué grupos pueden acceder al beneficio y cuáles son las condiciones para cobrarlo.

10 de julio, 2026 | 18.18

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el calendario de pagos de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) correspondiente a julio de 2026. Además, las prestaciones reciben este mes un aumento del 2,15%, en línea con la actualización mensual prevista para los beneficios del organismo.

El SUAF está destinado a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema previsional, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES y los topes de ingresos vigentes.

SUAF ANSES: cuánto se cobra en julio

Quiénes pueden cobrar el SUAF en julio de 2026

Las Asignaciones Familiares del SUAF están dirigidas a:

  • Trabajadores en relación de dependencia.
  • Monotributistas.
  • Jubilados y pensionados.
  • Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
  • Titulares de la Prestación por Desempleo.
  • Otros beneficiarios alcanzados por el régimen de asignaciones familiares de ANSES.

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con los límites de ingresos establecidos por el organismo y tener correctamente registrados los datos personales y del grupo familiar.

Cuáles son los requisitos para cobrar el SUAF

Entre las principales condiciones para percibir las Asignaciones Familiares se encuentran:

  • Tener la información personal y familiar actualizada en ANSES.
  • Cumplir con los topes de ingresos individuales y del grupo familiar.
  • Contar con el vínculo familiar registrado correctamente.
  • Cumplir con los requisitos específicos de cada prestación, como Asignación por Hijo, Prenatal o Maternidad.

En caso de inconsistencias en los datos o en la composición del grupo familiar, el organismo puede demorar o suspender la liquidación hasta regularizar la situación.

ANSES: cuánto se cobra en julio 2026

ANSES: de cuánto es el SUAF en julio de 2026

Con el aumento del 2,15%, los principales montos quedan de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo

  • Primer rango de ingresos: $74.033.
  • Segundo rango: $49.940.
  • Tercer rango: $30.206.
  • Cuarto rango: $15.586.

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • Primer rango: $241.041.
  • Segundo rango: $170.522.
  • Tercer rango: $107.621.

También se actualizaron las asignaciones de pago único:

  • Nacimiento: $86.295.
  • Adopción: $515.930.
  • Matrimonio: $129.209.
  • Asignación por cónyuge: $17.964.

Cuándo cobra el SUAF en julio

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 7 de julio.
  • DNI terminados en 1: 8 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

En el caso de los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad que perciben asignaciones familiares, el pago se realiza el 8 de julio, sin importar la terminación del DNI.

Los beneficiarios pueden verificar la fecha de acreditación y el monto que les corresponde ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde esa plataforma también es posible consultar las liquidaciones, actualizar datos personales y realizar distintos trámites relacionados con las asignaciones familiares.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Mundial 2026
El DT de Marruecos explotó contra el árbitro argentino por un gol que no le anularon a Francia
Las más vistas