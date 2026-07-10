SUAF de ANSES: requisitos y quiénes lo cobran en julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el calendario de pagos de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) correspondiente a julio de 2026. Además, las prestaciones reciben este mes un aumento del 2,15%, en línea con la actualización mensual prevista para los beneficios del organismo.
El SUAF está destinado a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema previsional, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES y los topes de ingresos vigentes.
Quiénes pueden cobrar el SUAF en julio de 2026
Las Asignaciones Familiares del SUAF están dirigidas a:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Monotributistas.
- Jubilados y pensionados.
- Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Titulares de la Prestación por Desempleo.
- Otros beneficiarios alcanzados por el régimen de asignaciones familiares de ANSES.
Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con los límites de ingresos establecidos por el organismo y tener correctamente registrados los datos personales y del grupo familiar.
Cuáles son los requisitos para cobrar el SUAF
Entre las principales condiciones para percibir las Asignaciones Familiares se encuentran:
- Tener la información personal y familiar actualizada en ANSES.
- Cumplir con los topes de ingresos individuales y del grupo familiar.
- Contar con el vínculo familiar registrado correctamente.
- Cumplir con los requisitos específicos de cada prestación, como Asignación por Hijo, Prenatal o Maternidad.
En caso de inconsistencias en los datos o en la composición del grupo familiar, el organismo puede demorar o suspender la liquidación hasta regularizar la situación.
ANSES: de cuánto es el SUAF en julio de 2026
Con el aumento del 2,15%, los principales montos quedan de la siguiente manera:
Asignación Familiar por Hijo
- Primer rango de ingresos: $74.033.
- Segundo rango: $49.940.
- Tercer rango: $30.206.
- Cuarto rango: $15.586.
Asignación por Hijo con Discapacidad
- Primer rango: $241.041.
- Segundo rango: $170.522.
- Tercer rango: $107.621.
También se actualizaron las asignaciones de pago único:
- Nacimiento: $86.295.
- Adopción: $515.930.
- Matrimonio: $129.209.
- Asignación por cónyuge: $17.964.
Cuándo cobra el SUAF en julio
El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: 7 de julio.
- DNI terminados en 1: 8 de julio.
- DNI terminados en 2: 13 de julio.
- DNI terminados en 3: 14 de julio.
- DNI terminados en 4: 15 de julio.
- DNI terminados en 5: 16 de julio.
- DNI terminados en 6: 17 de julio.
- DNI terminados en 7: 20 de julio.
- DNI terminados en 8: 21 de julio.
- DNI terminados en 9: 22 de julio.
En el caso de los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad que perciben asignaciones familiares, el pago se realiza el 8 de julio, sin importar la terminación del DNI.
Los beneficiarios pueden verificar la fecha de acreditación y el monto que les corresponde ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde esa plataforma también es posible consultar las liquidaciones, actualizar datos personales y realizar distintos trámites relacionados con las asignaciones familiares.