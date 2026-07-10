Sorpresa en la Selección Argentina por lo que dijo el conductor de El Chiringuito sobre Messi: "Lo hace"

Pedrerol pidió dejar de atacar a Argentina.

En las últimas semanas se instaló en redes sociales y ciclos deportivos una campaña cada vez más fuerte contra la Selección Argentina, con acusaciones de que el equipo de Lionel Scaloni "roba" en los partidos y que resulta beneficiado por decisiones de la FIFA. Algo que generó mucha indignación entre nosotros.

Varios integrantes de El Chiringuito, el programa español conducido por Josep Pedrerol, reprodujeron esa narrativa en el aire, lo que generó un fuerte rechazo entre el público argentino, uno de los más numerosos que sigue el ciclo fuera de España.

Una tensión que ya venía sumando capítulos

La polémica no es nueva: en las últimas semanas, colaboradores del programa como Juanma Rodríguez y José Luis Sánchez protagonizaron cruces con la prensa argentina, incluido un ida y vuelta con Sebastián "Pollo" Vignolo por supuestas subestimaciones cruzadas entre ambas selecciones.

El clima de confrontación fue escalando al punto de que, según trascendió, la audiencia argentina del programa, una de las más importantes fuera de España, empezó a manifestar su malestar de manera masiva en redes. Ya eran directamente actos de xenofobia contra Argentina.

El freno de Pedrerol

Frente a ese escenario, Pedrerol decidió bajar un cambio y hacer una autocrítica puertas adentro del programa. El conductor cuestionó el doble estándar con el que se analizan situaciones similares según el protagonista: "El Madrid remonta y 'el Madrid es capaz de todo', pero lo hace Argentina y le quitamos méritos a Messi", planteó, en referencia a la desigual vara con la que se juzgan las remontadas de unos y otros.

El conductor fue más allá y reconoció que el tono general del ciclo viene siendo demasiado negativo hacia el conjunto albiceleste: "El programa no está a la altura del sentimiento argentino, es todo negativo. Estamos echando a los argentinos de El Chiringuito", admitió, en una de las autocríticas más directas que hizo respecto al tratamiento que recibe la Selección.

Para graficar el hartazgo que percibe en gran parte de esa audiencia, Pedrerol se puso en el lugar de un espectador argentino para explicar por qué el programa podría estar perdiendo seguidores en el país: "De verdad lo creo, yo soy argentino y digo mañana no pongo el Chiringuito porque me han cabreado. Estoy feliz y me han quitado la ilusión", ejemplificó, apelando a la empatía con los hinchas que se sienten atacados en plena ilusión mundialista.