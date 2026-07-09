Vouchers educativos de ANSES en julio 2026: cómo saber si soy beneficiario y si me aprobaron

Voucher educativo: el monto que se paga en julio

Las familias que solicitaron los Vouchers Educativos en 2026 ya pueden consultar el estado de su trámite para saber si accederán al beneficio destinado a estudiantes que asisten a colegios privados con aporte estatal. Como la inscripción cerró el 30 de abril, durante julio ya no es posible anotarse, pero sí verificar si la solicitud fue aprobada, continúa en análisis o fue rechazada.

El programa, impulsado por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y administrado con información de ANSES, otorga una ayuda para afrontar parte de la cuota escolar de alumnos que concurren a establecimientos privados con subvención estatal.

Cómo saber si me aprobaron el Voucher Educativo

Las familias que completaron la inscripción deben ingresar a la plataforma oficial de Vouchers Educativos utilizando su cuenta de Mi Argentina.

Una vez dentro del sistema, podrán consultar el estado de la solicitud, que puede figurar como:

Aprobada.

En evaluación.

Rechazada.

En caso de rechazo, la plataforma informa el motivo. Si la observación corresponde a información académica, los solicitantes pueden presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado.

ANSES: cuándo se paga voucher educativo

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que concurran a instituciones privadas con al menos un 75% de aporte estatal, en los niveles inicial, primario y secundario.

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener DNI y residencia legal en la Argentina de al menos dos años.

Contar con los datos personales y familiares actualizados en Mi ANSES.

No superar ingresos familiares equivalentes a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

El beneficio se otorga por cada hijo que reúna las condiciones del programa.

Qué datos hay que revisar

Para evitar demoras o rechazos, es importante verificar que la información registrada esté actualizada.

Entre los datos que deben coincidir con los registros oficiales se encuentran:

CBU o medio de cobro informado en Mi ANSES.

Datos del adulto responsable.

Información del grupo familiar.

Datos del establecimiento educativo.

Si existen inconsistencias en alguno de estos registros, la solicitud puede quedar observada o ser rechazada.

Voucher educativo: julio cuánto se cobra

Cuánto cubre el Voucher Educativo

El monto del beneficio depende del valor de la cuota informado por cada institución educativa.

El programa puede cubrir hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, de acuerdo con la información validada para cada establecimiento.

Los pagos se extenderán hasta diciembre de 2026 y son compatibles con otras prestaciones que liquida ANSES. Cada familia puede recibir más de un voucher si tiene varios hijos que cumplen los requisitos establecidos por el programa.