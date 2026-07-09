El análisis genético confirmó que se trata de una especie completamente diferente.

Un equipo internacional de investigadores identificó una nueva especie de pangolín que habita la región del Himalaya. El hallazgo, respaldado por análisis genéticos y estudios morfológicos, no solo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad, sino que también podría convertirse en una herramienta fundamental para proteger a uno de los mamíferos más traficados del mundo.

La especie fue denominada Manis aurita y, hasta ahora, se consideraba que estos ejemplares pertenecían al pangolín chino. La investigación fue publicada en la revista científica Communications Biology y permitió establecer que se trata de un linaje diferente.

Cómo descubrieron la nueva especie

Durante años, los científicos creyeron que los pangolines del Himalaya formaban parte de la misma especie que habita otras regiones de Asia. Sin embargo, un trabajo que combinó estudios genéticos con el análisis de características físicas cambió esa idea.

Los investigadores detectaron diferencias claras entre ambos animales. El pangolín del Himalaya presenta un cuerpo más grande, una cola más larga y orejas más pequeñas. Además, las dos especies viven en áreas geográficas distintas, sin una superposición importante de sus hábitats.

Para confirmar el hallazgo, el equipo logró extraer y secuenciar ADN de un ejemplar conservado desde 1836 en el Museo de Historia Natural de Londres. Esa evidencia permitió confirmar que el nombre científico correcto de la especie es Manis aurita.

Por qué este descubrimiento es importante

Identificar correctamente una especie no solo implica actualizar una clasificación científica. También permite comprender mejor cuáles son sus amenazas y desarrollar estrategias de conservación adaptadas a sus necesidades.

Cada especie puede enfrentar riesgos diferentes según el ambiente donde vive. Por ese motivo, conocer su distribución geográfica y sus características resulta clave para diseñar medidas más eficaces que contribuyan a garantizar su supervivencia.

El mamífero más traficado del planeta

Los pangolines son considerados los mamíferos más traficados del mundo. La demanda de sus escamas, impulsada por creencias sin respaldo científico sobre supuestas propiedades medicinales, y el consumo de su carne en algunos países provocaron una fuerte disminución de sus poblaciones silvestres.

El hallazgo podría mejorar las estrategias para proteger estos mamíferos amenazados.

Aunque todas las especies están protegidas por acuerdos internacionales, el comercio ilegal continúa siendo una de las principales amenazas para estos animales. En muchas oportunidades, cuando las autoridades realizan operativos contra el tráfico ilegal, solo logran recuperar las escamas, ya que los ejemplares no se encuentran con vida.

Una herramienta para frenar la caza furtiva

La identificación de Manis aurita también puede fortalecer el trabajo de las autoridades encargadas de combatir el tráfico de fauna. Gracias a los análisis genéticos, será posible determinar a qué especie pertenecen las escamas incautadas e incluso establecer la región donde fueron obtenidas.

Esa información permitirá localizar con mayor precisión las zonas donde se concentra la caza furtiva y orientar los controles hacia los puntos más vulnerables. El estudio también pone en valor el trabajo realizado por los museos científicos.