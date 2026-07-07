Tiene 57 años, es la última elefanta de Nueva York y estudian trasladarla a un santuario.

Patty es una elefanta de 57 años y la última de su especie en Nueva York. La misma se encuentra en estado de cautiverio en el Zoológico de Bronx, al igual que lo estuvo su compañera Happy, que murió el pasado mayo. Fue entonces que se comenzó a barajar cómo será el futuro de Patty, que ya no se encuentra a la vista del público.

Qué será del futuro de Patty, la elefanta de Nueva York

Desde el Zoológico de Bronx barajan la posibilidad de que Patty sea trasladada a un santuario en Tennesse. Al respecto, Craig Piper, director de la institución, comentó al diario local Gothamist que desde la misma quieren asegurarse de "tomar la decisión correcta", y que esta signifique para la elefanta verdaderos beneficios. El problema está en que existen riesgos reales al transportar un ejemplar anciano de un Estado al otro, entre los cuales está el hecho de que le afecte la separación de sus cuidadores y que no se integre en el nuevo lugar.

Patty es una elefanta de 57 años en estado de cautiverio.

En este sentido, Piper expresó: "Si decidiéramos tomar una decisión por ella, sería un proceso largo y requeriría un plan bien pensado para su implementación". Este comentario fue en respuesta a la presión ejercida por activistas, quienes en 2018 comenzaron una batalla legal contra el zoológico. Fue la organización Nonhuman Rights Project la que presentó un recurso de "habeas corpus" en nombre de Happy, lo que significó uno de los casos legales más emblemáticos en tema de derechos animales.

Siguiendo esta línea, en el 2022 la pelea legal llegó al Tribunal de Apelaciones de Nueva York, el más alto foro judicial del Estado, el cual terminó por inclinarse a favor del zoológico. La argumentación de la ONG era que Happy era un ser autónomo y que, por lo tanto, según la ley tenía derecho a la libertad corporal.

Mientras tanto, Piper viajó al santuario ubicado en Tennesse, el cual alberga a otros 12 elefantes. El futuro de Patty aún es evaluado y genera todo tipo de opiniones entre especialistas y activistas. Cualquiera sea la decisión, significará un antes y un después en materia de preservación de especies en estado de cautiverio. El caso de estas dos elefantas se repite a lo largo y ancho del mundo, donde muchos zoológicos se transformaron en centros de preservación y conservación de especies que antes estaban privadas de su libertad y eran exhibidas.